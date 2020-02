Speed ​​Dating pour les fantômes se dirige vers Nintendo Switch le jour de la Saint-Valentin

Vous cherchez une entreprise bizarre pour la Saint-Valentin? Eh bien, vous pourrez en obtenir avec votre Nintendo Switch cette année!

L’European Switch eShop a mis à jour avec une nouvelle liste pour Speed ​​Dating pour les fantômes, qui sera lancé le 14 février 2020 pour 5,89 £. Le jeu voit les joueurs se retrouver avec 10 fantômes farfelus dans l’au-delà – le tout dans une quête pour trouver des amis après la mort!

Vous pouvez consulter une bande-annonce rapide et un synopsis ci-dessous:

«Avez-vous déjà voulu avoir des conversations profondes et significatives avec un poltergeist fougueux qui terrifie les hommes riches à Las Vegas? Que diriez-vous d’un chien fantôme à la recherche de son propriétaire? Ou peut-être que vous préférez voler une banque? Les fantômes sont impliqués dans toutes sortes de choses.

Partie d’horreur, partie de comédie et un peu déchirante, Speed ​​Dating for Ghosts est un jeu pas comme les autres pour trouver de la compagnie dans l’au-delà.

Rencontrez plus d’une douzaine de fantômes d’horizons, de genres et d’époques différents. Sachez comment ils sont morts, ainsi que comment ils ont vécu, puis aidez-les à trouver la paix… si vous le pouvez. Selon ce que vous dites et la façon dont vous le dites, certaines citations peuvent devenir laides. Tout le monde ne s’entend pas, même dans la prochaine vie. »

