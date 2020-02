Speedrunner bat Zelda: Ocarina Of Time en moins de 10 minutes, établit un nouveau record du monde

Considérant qu’il s’agit de l’un des jeux Nintendo les plus célèbres et les plus appréciés de tous les temps, nous imaginons que quelques-uns d’entre vous en lisant auront terminé, ou du moins joué, La légende de Zelda: Ocarina of Time sous une forme ou une autre. Nous imaginons également, cependant, qu’aucun d’entre vous n’a jamais réussi à le battre comme ça.

Un speedrunner du nom de Lozoots vient de battre le record du monde “ Any% ” pour le speedrunning du jeu – une catégorie qui oblige simplement le joueur à battre le jeu le plus rapidement possible en utilisant toutes les méthodes disponibles. Cela signifie que vous pouvez utiliser des pépins ou des astuces similaires lorsque cela est possible, et en utilisant un certain nombre de ces petites bizarreries a permis aux Lozoots d’atteindre les crédits en moins de dix minutes.

Comme expliqué par Zelda Dungeon, un nouveau problème connu sous le nom de “ Manipulation de référence périmée ” et un processus appelé “ Exécution de code arbitraire ” ont été utilisés dans cette dernière exécution, permettant à Lozoots de réduire ce qui était déjà un record mondial impressionnant. Essentiellement, ces étranges petites bizarreries signifient qu’un joueur peut se déformer directement vers les crédits du jeu de la forêt de Kokiri.

Vous pouvez voir l’intégralité du parcours de 9m 56s dans la vidéo ci-dessous:

Nous ne comprendrons jamais comment les joueurs ont réussi à tomber sur ces pépins sauvages, et c’est particulièrement étonnant de voir de nouvelles choses découvertes plus de 20 ans après leur sortie.

Félicitations, Lozoots!

.