Speedway Racing apportera bientôt une action de style américain Daytona

Sega’s Daytona USA est l’un des jeux d’arcade les plus réussis de tous les temps, et il est facile de comprendre pourquoi; il combine un gameplay de course lisse et intuitif avec des visuels accrocheurs et une mécanique étonnamment profonde.

Bien que le jeu ait été mis à jour pour la génération HD sur PS3 et Xbox 360, il n’a pas (jusqu’à présent) été annoncé dans le cadre de la gamme Sega Ages sur Switch – et jusqu’à ce jour, nous devrons nous contenter de Super Mises sous tension Speedway Racing, qui fait une assez bonne impression du classique du coin-op.

Le jeu propose des courses de 20 voitures, des modes championnat et arcade, un mode multijoueur à 4 joueurs, un classement en ligne et (ahem) de la “musique rock”.

Nous n’avons pas encore de date de sortie solide, mais n’hésitez pas à vous régaler des captures d’écran et à nous faire savoir si vous allez télécharger cela quand il finira par apparaître sur la grille eShop.

