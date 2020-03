Spelunky 2 est plus beau que vous ne le pensez dans ses nouvelles captures d’écran

Mossmouth et Blitworks ont étonnamment confirmé le développement de Spelunky 2 à la Paris Games Week 2017. Le temps a passé rapidement, mais nous n’avons aucune nouvelle récente sur la suite de Derek Yu.

La dernière chose que nous savions sur le projet n’était pas une si bonne nouvelle, car son retard a été confirmé. Heureusement, le développeur et son équipe ont révélé des détails intéressants sur le jeu aujourd’hui, ainsi que des captures d’écran qui montrent à quel point son développement progresse.

Le développement de Spelunky 2 est en bonne voie

À travers un article sur le blog PlayStation, Yu a déclaré que Spelunky 2 progressait très bien. L’équipe travaille actuellement sur l’ajout de détails aux décors pour les rendre spectaculaires. Selon la créatrice, ils ont maintenant trouvé un équilibre visuel entre les différents types d’éléments qui seront affichés à l’écran.

Le développeur a révélé que l’un de ses objectifs était de faire de chaque jeu de la suite une “aventure personnalisée”. Pour cela, ils ajouteront une grande variété d’objets, ainsi que des personnages de la ligne du marchand. De plus, d’autres personnages non jouables seront ajoutés à la distribution.

D’un autre côté, la créative Eirik Suhrke s’est révélée s’efforcer de fournir un «paysage sonore dynamique multicouche» dans la suite. Donc, en matière d’audio, le titre sera plus immersif. Chaque élément du jeu aura des sons spécifiques et il y aura des thèmes uniques pour les niveaux.

En outre, il cherche le moyen d’étendre le mode Deathmatch et Adventure. Vous souhaitez améliorer la progression et d’autres aspects tels que le menu et l’agenda. Ci-dessous, je vous laisse les nouvelles captures d’écran de Spelunky 2.

Découvrez les nouvelles captures d’écran de Spelunky 2

“Bien que nous ne soyons pas prêts à annoncer la date de sortie, nous nous rapprochons de plus en plus, mettant enfin en œuvre les parties les plus profondes de Spelunky 2 qui accumulent la poussière dans mon ordinateur portable depuis des années”, a conclu Yu.

Au cas où vous l’auriez manqué: voilà à quel point Spelunky 2 sera amusant et difficile

Spelunky 2 est en développement pour PlayStation 4 et PC. Nous devrons attendre pour connaître sa date de sortie exacte. En attendant, vous trouverez ici plus d’informations sur la suite.

