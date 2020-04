Spencer de Xbox dit que Scalebound n’est pas encore en développement

Le chef de la division Xbox de Microsoft, Phil Spencer (photo), a déclaré que Scalebound annulé par PlatinumGames n’était pas en cours pour le moment.

S’adressant à IGN (ci-dessous), l’exécutif a déclaré que l’annulation du jeu en 2017 n’était pas un point culminant de son mandat à la tête de Xbox. Spencer a déclaré qu’il avait tiré beaucoup de leçons de la stratégie de la division au début de cette génération de consoles, disant qu’il hésitait à parler ou à montrer des titres bien avant leur sortie, se référant à Scalebound et Fable Legends. Ces deux titres ont été annulés, ce dernier ayant vu la fermeture du célèbre studio de jeux britannique Lionhead en 2016

Scalebound a été annoncé à l’E3 2014 et a subi un certain nombre de retards avant son annulation en 2017. Depuis lors, PlatinumGames a travaillé sur des projets dont Nier Automata pour Square Enix – qui s’est vendu à plus de 4,5 millions d’exemplaires depuis sa sortie. Platinum est passé à une stratégie de diversification des mouvements, travaillant apparemment sur deux de ses propres IP et cherchant à atteindre un meilleur équilibre entre ses propres propriétés et la gestion des franchises d’autres personnes.

Dans le passé, le patron de Platinum, Inaba, a déclaré qu’il pensait que Microsoft était trop responsable de l’annulation de Scalebound.

“C’est difficile parce que j’ai une tonne de respect pour Platinum, Kamiya-san, l’équipe et je ne ressens aucune mauvaise volonté et nous parlons à ces gars. Il n’y a aucune animosité entre les équipes”, a déclaré Spencer.

“Nous avons essayé d’aller faire quelque chose et cela n’a pas fonctionné. Je regrette que nous ayons été aussi public sur ce que nous avons essayé d’aller faire. J’ai fait un apprentissage sur Fable Legends et Scalebound pour être public sur des choses avant de savoir que nous avons a obtenu un plan réel et crédible et quelque chose que j’ai ressenti dans mes mains et je sais qu’il va être là. Nous n’y sommes tout simplement pas arrivés avec Scalebound et avec l’équipe. Je le dis dans les deux équipes. Lorsque vous entendez les équipes parler à ce sujet, nous aimons certaines des idées que nous essayions de faire. Évidemment, nous voulions créer et expédier un grand jeu à nos clients. Chaque fois que nous avons commencé un jeu, c’est notre objectif final. Donc, bien sûr, nous ‘ va être un peu contrarié que nous n’ayons pas pu atteindre nos objectifs avec ce titre.

“Nous n’y travaillons pas. Je ne suis pas au Platine aujourd’hui mais je suis presque certain qu’ils ne travaillent pas dessus. C’est quelque chose que nous avons tous dépassé et ce n’est pas un moment que je considère comme un point culminant pour moi dans mon rôle. “