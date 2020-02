Spencer fait l’éloge de la diversité et des approches des équipes des Xbox Game Studios

Les erreurs commises au cours du cycle, toujours en vigueur, de la Xbox One ont fait prendre conscience à la division des jeux Microsoft que le pari pour l’avenir était de renforcer son offre première partie. À cette fin, Xbox a sorti le chéquier et a acheté un nombre important de studios reconnus, qui font partie de Xbox Game Studios. Quelques mois après le début d’une nouvelle génération, Phil Spencer a parlé de cette initiative et de ce qu’elle signifie pour la marque.

Au cours d’une interview sur le podcast Game Maker’s Notebook (via Wccftech), Phil Spencer, chef Xbox et vice-président de la division des jeux Microsoft, a évoqué Xbox Game Studios et la relation entre les équipes qui font partie de ce bloc. créatif, à la fois entre eux et avec la marque. En ce sens, Spencer a souligné la diversité des études et la perspective qu’ils ont selon leur siège: “Dans une organisation comme Microsoft, vous comprenez rapidement que vous êtes une culture des cultures et nulle part cela n’est plus vrai que dans les études. En raison de la géo-diversité, tout le monde ne vit pas sous un même toit. Et c’est différent de vivre à Montréal ou à Santa Monica, et les équipes auront des expériences différentes. Et vous voulez vraiment que ces différences affectent la stratégie de l’organisation. “

Par la suite, Spencer a déclaré que l’un des objectifs des Xbox Game Studios est de maintenir la diversité des études et en même temps de les faire travailler dans un objectif commun: “ce dont nous avons parlé de Matt [Booty] et je suis comment nous favorisons une culture des cultures où nous avons des attentes fondamentales les uns des autres et comprenons comment nous allons interagir, mais en même temps, je ne veux pas que tout le monde ait l’impression de travailler dans la même étude, je veux que ces cultures les gardent. “

