Spencer: Je suis touché par l’utilisation des jeux vidéo en ces temps difficiles

La crise des coronavirus a incité les autorités de certains pays à prendre des mesures importantes, telles que l’isolement des personnes chez elles, pour réduire autant que possible la propagation. Cela a conduit à recommander toutes sortes d’activités de divertissement à l’intérieur des maisons et les jeux vidéo sont parmi les plus mentionnés. Précisément, le rôle que le médium a joué dans ces moments a été tel qu’il a ému Phil Spencer.

Au milieu de l’urgence du coronavirus, les jeux vidéo ont été l’option de divertissement et de distraction pour de nombreuses personnes qui ont vu leurs activités académiques et professionnelles suspendues. De plus, grâce aux possibilités en ligne, les joueurs peuvent rester en contact avec leurs amis tout en s’amusant. Ce qui précède a plu à Phil Spencer, chef de Xbox, qui, via son compte Twitter officiel, a déclaré qu’il était ému par la manière dont les jeux vidéo ont répondu aux besoins de certaines personnes, dont un aussi basique et fondamental que le jeu. .

Il est réconfortant d’entendre autant de personnes utiliser le jeu comme un moyen de rester connecté pendant ces périodes. Le jeu est un besoin humain fondamental. Fiers de faire partie d’une industrie qui peut vous offrir évasion et plaisir dès maintenant. Restez en sécurité. https://t.co/1TOjzYLHeD

– Phil Spencer (@ XboxP3) 15 mars 2020

Par la suite, et répondant à une question d’un suiveur sur l’état des serveurs ces jours-ci, Spencer a reconnu que la consommation Internet est au plus haut en ce moment et a souligné le travail que tout le monde dans l’industrie fait pour maintenir l’expérience. stable en ligne.

Oui, l’utilisation est à peu près tout. Merci à toutes les équipes Ops / IT de toutes les entreprises qui travaillent dur pour que tout se déroule bien avec tout ce qui se passe autour d’elles.

– Phil Spencer (@ XboxP3) 15 mars 2020

