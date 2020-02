Spencer: la concurrence Xbox est Google et Amazon, pas Sony ou Nintendo

Progressivement, les sociétés sortent leurs cartes fortes pour le début de la prochaine génération, ce qui promet un changement radical en termes de consommation de titres et d’habitudes des joueurs. Phil Spencer, chef de Xbox, a récemment parlé de l’avenir de l’industrie et de la concurrence entre les entreprises.

À la surprise de certains, le directeur a déclaré que certaines entreprises de l’industrie ont une vision traditionnelle des jeux vidéo. De ce point de vue, il estime que ni Sony ni Nintendo ne sont une concurrence directe de Xbox.

Spencer a déclaré, lors d’une interview avec Protocol (via The Verge), qu’il voit Google et Amazon comme la concurrence directe que Xbox aura à l’avenir. Surtout dans le domaine du jeu dans le cloud.

En outre, Spencer estime que Sony et Nintendo ont peu de chances de créer une infrastructure pour rivaliser sur ce marché. Microsoft a fait de même avec Azure, mais c’est un projet qui a mis des années à atteindre ce qu’il est maintenant.

“Lorsque nous parlons de Nintendo et de Sony, nous les respectons beaucoup, mais nous considérons Amazon et Google comme les principaux concurrents à l’avenir. Ce n’est pas pour manquer de respect à Nintendo et Sony, mais les sociétés de jeux traditionnelles sont un peu à l’écart Je suppose qu’ils pourraient essayer de recréer Azure, mais nous avons investi des milliards de dollars dans le cloud au fil des ans », a déclaré Spencer.

Comme vous le savez, Xbox travaille actuellement au lancement complet de Project xCloud, la plateforme de streaming. Pour sa part, Google a STADIA, qui est venu avec un début assez robuste. Le dernier mais non le moindre est Amazon, qui travaille sur un service similaire qui pourrait être révélé cette année.

Selon les mots de Spencer, la Xbox ne partage pas l’approche traditionnelle de Sony et Nintendo, elle se prépare donc à concurrencer dans le domaine du cloud, ainsi que dans l’utilisation des centres de données, ce qui est certainement un projet très ambitieux

