Spencer: la Xbox Series X et ses titres ressembleront à la transition de la 2D à la 3D

Microsoft était en avance dans la course de la prochaine génération et nous connaissons déjà suffisamment de détails sur la Xbox Series X, sa prochaine console. Le système utilisera une technologie de pointe et comportera de nouvelles fonctionnalités au niveau matériel qui promettent d’innover l’expérience de jeu.

Le patron de Xbox, Phil Spencer, est satisfait des spécifications de la console. Il a récemment mis en évidence certaines fonctionnalités de la Xbox Series X et a parlé de l’étendue globale de la nouvelle génération.

Phil Spencer a souligné ces fonctionnalités de la Xbox Series X

Le manager a été interrogé par ses followers sur Twitter sur la technologie de la nouvelle console et la portée qu’elle aura au niveau du ray tracing ou du ray tracing. Spencer était excité par tout ce que la Xbox Series X offrira.

Tout d’abord, il a brièvement parlé de son soutien au lancer de rayons. Spencer a déclaré qu’une telle technologie dans la console sera incroyable, donc de grands résultats sont attendus dans sa mise en œuvre dans divers jeux.

Une autre déclaration de Spencer qui a attiré l’attention concerne la portée que la nouvelle génération aura. De leur point de vue, la nouvelle technologie permettra une avancée aussi radicale que le passage des graphiques 2D aux graphiques 3D.

Le traçage de rayons sur la console sera génial. Je suis très concentré sur le travail que nous faisons avec l’entrée de latence dynamique (DLI). De mon point de vue, la sensation des jeux de nouvelle génération changera considérablement de la 2D à la 3D, grâce au processeur, à la DLI, à la bande passante et à la mise à niveau du SSD », a déclaré Spencer.

Récemment, le manager a laissé entendre que très bientôt nous connaîtrons plus de jeux pour Xbox Series X. D’un autre côté, des rapports rapportent sur la révélation possible de Xbox Lockhart, une console d’entrée de nouvelle génération qui ferait ses débuts à un prix abordable.

Au cas où vous l’auriez manqué: Voici à quoi ressemble le logo Xbox Series X

Le lancement de la Xbox Series X est prévu plus tard cette année. Sur cette page, vous trouverez toutes les actualités liées à la nouvelle console.

