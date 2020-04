Spencer suggère qu’il ne faudra pas longtemps avant de connaître les jeux pour Xbox Series X

Microsoft a déjà partagé plusieurs détails sur le matériel Xbox Series X et ses capacités. Malheureusement, nous connaissons peu de jeux de nouvelle génération. Heureusement, il semble que nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour en savoir plus. Ou du moins, c’est ce que dit Phil Spencer, le patron de Xbox.

Dans un chat sur Twitter, Spencer a répondu à un fan qui lui a demandé comment ils travaillaient pour révéler les jeux pour Xbox Series X. La première chose que Spencer a faite a été d’être enthousiaste à propos de ce qui se passait pour les fans de Xbox. .

La bonne nouvelle ne s’arrête pas là, car Spencer a souligné qu’il ne faudra pas longtemps pour en savoir plus sur ce qui suit: la révélation des jeux pour Xbox Series X.

«Hier, nous avons examiné les plans de poursuite du partage jusqu’au lancement. L’équipe fait un excellent travail et s’adapte. Je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par les plans Xbox. Nous les écoutons, ils veulent la transparence et l’authenticité. Nous prévoyons de continuer à le montrer de cette façon, il ne faudra pas longtemps avant notre prochaine étape (jeux) », a déclaré Spencer dans son tweet.

Hier, nous avons examiné les plans de partage continu jusqu’au lancement. L’équipe fait un excellent travail et s’adapte. Je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par les plans Xbox. Nous vous avons entendu, vous voulez la transparence / l’authenticité. Nous prévoyons de continuer à montrer de cette façon, la prochaine étape n’est pas trop d’attente (jeux) – Phil Spencer (@ XboxP3) 23 avril 2020

Quand connaîtrons-nous les jeux Xbox Series X? Une question sans réponse

Maintenant, il est important de noter que Spencer n’a pas précisé quand les jeux Xbox Series X seront révélés. Donc, même si l’attente sera courte, la réalité est que nous n’avons pas de date pour la révélation.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que plusieurs rumeurs indiquent qu’en mai, il y aura un événement numérique Xbox où nous en apprendrons plus sur leurs projets pour la prochaine génération. Étant donné que le mois prochain est très proche, nous ne serions pas surpris si ces rumeurs se révélaient quelque peu justes.

Et que pensez-vous de cette nouvelle? Quels jeux espérez-vous révéler dans la prochaine génération? Dites-le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à la Xbox Series X.

