Spider-Man est le point culminant des 3 nouveaux jeux PlayStation Now pour PC et PS4 en avril

Les abonnés au service peuvent également commencer à jouer aujourd’hui depuis Just Cause 4 et The Golf Club 2019.

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez vous balader dans les rues et les gratte-ciel de New York avec le lancement de Marvel’s Spider-Man de PlayStation, l’aventure d’escalade la plus célèbre au monde dans les bandes dessinées développée parJeux Insomniac pour PS4, qui mène les actualités en avril pour le service de jeux à la carte sur PC et console. Au total, en ajoutant le jeu vidéo de super-héros, il y a trois nouveaux titres que les utilisateurs de la plate-forme peuvent commencer à apprécier aujourd’hui.

L’autre grand protagoniste du mois estJust Cause 4, la dernière proposition de la saga Avalanche Studios qui emmène les joueursSols, un immense monde situé en Amérique du Sud enlisé dans les conflits, l’oppression et les conditions météorologiques extrêmes qui, comme nous l’a dit Alberto Pastor dans l’analyse de Just Cause 4, garantissent un rythme rapide et addictif dans son action. Et du frénétisme à la tranquillité du Golf Club 2019, une production sous licence officielle du circuit professionnel PGA Tour qui nous encourage à faire carrière dans ce sport.

Le Spider-Man de Marvel a été lancé fin 2018, constituant l’une des grandes références actuelles du thème des super-héros comme nous vous l’avons dit dans notre récent Marvel vs. Special. DC, une aventure désormais accessible aux utilisateurs d’ordinateurs grâce auFonction de streaming PlayStation Now.

PS Now possède déjà plus de 700 jeux vidéo PS2, PS3 et PS4 qui peuvent être débloqués en échange d’un abonnement de 9,99 euros par mois, 24,99 euros tous les trois mois et 59,99 euros par an. Le service dispose d’un essai gratuit de sept jours.

