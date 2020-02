Spider-Man: les dirigeants de Disney et de Sony espèrent que l’accord actuel sur les films continuera

En 2019, bien que Spider-Man: loin de chez soi devienne le premier film dédié à Spider-Man à rapporter plus d’un milliard de dollars, l’histoire de la franchise est brièvement mise en doute. Un différend entre Disney et Sony signifiait presque que la prise de position de Tom Holland sur le personnage était presque retirée de l’univers cinématographique Marvel (MCU), et bien que le personnage aurait encore reçu un autre film, il n’aurait plus adressé le monde Marvel au-delà, au-delà , potentiellement, les personnages dont Sony détient les droits (tels que Venom et Morbius).

Cependant, un accord a finalement été conclu, et Spider-Man reviendra pour un autre film MCU le 16 juillet 2021. Ce nouvel accord – qui, comme auparavant, stipule qu’il doit y avoir un nouveau film Spider-Man dédié tous les deux ans – – ne couvre qu’un seul film Spider-Man dédié et l’apparence du personnage en tant que membre d’une équipe dans un autre film.

Maintenant, dans une discussion en table ronde avec The Hollywood Reporter (reprise par Syfy), le cadre de Sony Tom Rothman et le cadre de Disney Alan Horn ont parlé de ce qui s’est passé avec Spidey et ont délicatement exprimé leur espoir que l’accord se poursuive.

Rothman dit que le cycle de nouvelles autour du différend a fait tourner les choses plus loin, en disant: “Je pense que nous y serions arrivés. Les nouvelles ont devancé certaines choses.” Dans le même temps, l’effusion du soutien des fans a aidé les choses, selon Horn. “La base de fans, qui est importante pour nous tous, semblait vraiment répondre à ce que Tom et ses proches avaient fait auparavant avec notre peuple”, a-t-il déclaré. “Nous avons entendu des commentaires qui suggéraient que la jonction des forces était probablement une très bonne idée.”

Lorsqu’on leur a demandé s’ils pensaient que la relation qui maintiendrait Spider-Man dans le MCU se poursuivrait, Horn a répondu “J’espère que oui”, notant qu’il s’agissait “d’une victoire classique, gagnez, gagnez” pour Sony, Disney et les fans.

La discussion complète est ci-dessous.

Tom Holland a jusqu’à présent joué le personnage dans cinq films entre 2016 et 2019: Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers, Endgame et Spider-Man: loin de chez soi.

Le prochain film de Marvel est Black Widow, qui arrive dans les salles le 1er mai 2020.

