Spider-Man peut-il jouer au basket-ball dans Spider-Man de Marvel?

Pendant longtemps, l’une des activités préférées des joueurs a été la recherche de bugs ou d’erreurs mettant le système de jeu en échec en faisant des choses hors de l’ordinaire, ou du moins pas considérées dans les possibilités par l’équipe de développement . Cela a permis de trouver toutes sortes de détails curieux et récemment, Spider-Man de Marvel a donné de quoi parler avec une question simple, pouvez-vous jouer au basket avec le héros arachnide?

Un rapport Polygon a révélé la traversée virtuelle du youtuber Reetae27, qui s’est demandé à un moment donné s’il était possible pour Spider-Man de marquer un panier sur l’un des terrains de basket de rue dans cette version de New York. Étant donné que le PNJ peut le faire, l’enthousiaste a cherché de différentes manières à faire de même avec le protagoniste de Spider-Man de Marvel, bien que ses premiers résultats aient été négatifs.

Selon Reetae27, qui a partagé son travail dans une vidéo que nous vous montrons ci-dessous, les premières tentatives de marquer un panier avec Spider-Man ont non seulement montré l’impossibilité de le faire, elles ont également montré qu’Insomniac Games n’a pas pensé à cette petite possibilité, évidemment parce qu’on ne considère pas que quelqu’un essaierait de jouer au basket dans le match. Cependant, lorsque tout espoir a été perdu et que les tirs se sont terminés par un voyage sans fin du ballon à travers le cerceau, l’utilisateur a découvert qu’en se plaçant à l’arrière de la planche et en lançant durement le ballon vers le centre du ballon, il était possible d’atteindre un panier, enfin, presque, car son action reflétait un rebond sur le dessus de la planche et le chemin emprunté par le ballon vers le centre du ring pour disparaître plus tard sous forme de score.

Marvel’s Spider-Man est disponible sur PS4 et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au succès exclusif de PS4, ainsi que notre revue écrite.

Suivez ici, dans LEVEL UP.

Source

.