Spirale: tout ce que nous savons sur le nouveau film Saw

Bien que personne n’ait été particulièrement surpris quand il a été annoncé en mai 2019 qu’un nouveau film de Saw était en route, le fait que le comédien Chris Rock était sur le point de co-écrire et de jouer était inattendu. Mais il s’avère que Rock est un fan de longue date de la série et deux mois plus tard, le prochain film de Saw était en production.

Saw est l’une des franchises d’horreur les plus réussies des deux dernières décennies. Le film original de 2004, réalisé par James Wan et écrit par Wan et Leigh Whannell, a été un énorme succès, totalisant 103 millions de dollars sur un petit budget de 1,2 million de dollars. Le mélange inventif du thriller policier graveleux et de l’horreur intense a donné le coup d’envoi à une série connue pour ses décors inventivement horribles et ses scénarios de plus en plus compliqués. Le Jigsaw maniaque fou de mise au piège est devenu l’un des méchants les plus emblématiques de l’horreur, et la série a inspiré tout un sous-genre d’imitateurs sanglants.

Bien sûr, aucune série de films ne reste populaire pour toujours, et la déception commerciale du septième film de 2010, Saw 3D, a conduit la franchise à prendre un repos bien mérité. Sept ans se sont écoulés avant le puzzle 2017. Bien que ce prequel / redémarrage n’ait pas atteint les sommets du box-office que la série avait fait une décennie plus tôt, il a suffisamment réussi pour montrer que l’intérêt était toujours là. Le neuvième film de Saw devrait sortir en mai – il est intitulé Spiral: From the Book of Saw et semble prêt à emmener la série dans une autre direction intrigante. Voici donc tout ce que nous savons jusqu’à présent à ce sujet …