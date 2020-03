Spirit of the North aura Signature Edition by Avance Discos

L’attrait du folklore nordique et des paysages d’Islande est indéniable. Infuse Studio était très conscient de la majesté de ses environnements, et a donc décidé que son prochain titre, Esprit du Nord, Je devais me balancer dessus. En omettant complètement les dialogues et tout type de narration, le titre cherche à s’immerger dans ses scénarios et sa proposition, tout en essayant de vivre un voyage dans lequel on apprend à mieux se connaître. Aller à son synopsis et cadrer le titre dans un genre, nous devons vous dire que nous sommes confrontés à un aventure à la troisième personne qui nous met dans la peau d’un renard, qui déclenchera les événements que nous vivrons dans nos promenades à travers les meules de foin d’Islande en se réveillant à l’esprit endormi du Nord.

Mais tout cela était déjà connu. Spirit of the North est maintenant disponible sur PlayStation 4, et ses sorties sur Nintendo Switch et PC attendent une date qui sera finalisée pour le deuxième trimestre de cette année. La nouveauté a à voir avec le lancement sur Nintendo Switch, qui sans avoir de date, Advance Disks vient de confirmer que nous vous dirons qu’une édition physique spéciale, une édition Signature, le style que nous avons vu avec Dead Cells ou Moonlighter.

Amener votre ami de la console à votre bibliothèque

Comme vous pouvez le voir sur l’image, l’édition Signature de Spirit of the North comportera un copie physique du titre, un certificat numérotée, une lettre avec un art spécial, deux épingles émaillées, un des renards que nous contrôlons et un autre d’une fresque murale, et un disque avec la bande originale complète du titre. Le prix que nous devrons payer pour obtenir cette grande édition n’a pas encore été confirmé, mais nous savons que Dans les prochains jours, votre réservation sera disponible dans des établissements spécialisés, étant alors quand nous laisserons ce doute, et peut-être aussi quand le titre sera lancé.

Que pensez-vous de la nouveauté que nous vous apportons aujourd’hui? Enfin, nous vous laissons avec une bande-annonce du titre qui a publié le compte PlayStation officiel montrant sa jouabilité. À plus!

