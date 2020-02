Spiritfarer est brièvement montré dans une nouvelle vidéo

Spiritfarer Il s’agit d’un jeu de gestion des ressources dans lequel nous accompagnons Stella, le capitaine d’un navire qui est chargé d’accompagner les âmes du défunt à l’au-delà. Ainsi, pendant que nous construisons ces navires, nous explorons un monde dans lequel nous pouvons cultiver, pêcher et cuisiner, parmi de nombreuses autres actions, mais dans lequel nous devons également apprendre à dire au revoir à toutes ces âmes qui atteignent la fin de leur voyage. Même si cela faisait un certain temps que nous n’avions pas de nouvelles de ce titre, nouvelle vidéo courte dans laquelle nous pouvons voir certaines de ces principales caractéristiques.

Spiritfarer nous montre le voyage de Stella dans une nouvelle bande-annonce

Spiritfarer C’est un jeu qui nous appelle depuis le début grâce à sa section artistique soignée, mais qui nous attire encore plus quand on en sait plus. Ainsi, une nouvelle vidéo a été partagée dans laquelle nous pouvons voir Stella en action, reprendre toutes sortes de ressources et explorer le monde qui l’entoure, afin de remplir sa mission principale qui consiste à faire les ailes de la les défunts atteignent l’au-delà. De cette façon, une fois que nous avons créé un lien fort avec ces âmes, nous devons apprendre à dire au revoir, car rien dans ce monde n’est éternel, sauf les souvenirs de ceux qui nous ont fait vivre de si bons moments. Cependant, nous devons souligner que ce titre n’a pas encore de date de sortie définitive, car dans cette dernière bande-annonce, il est toujours indiqué que sera en vente courant 2020, lorsque vous êtes prêt pour que les joueurs se lancent dans cette grande aventure qui leur permettra d’apprendre à affronter l’un des aspects les plus difficiles de notre vie. Et vous, avez-vous envie d’embarquer avec Stella sur votre vaisseau?

