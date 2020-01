Spiritomb n’est que 108 fantômes en colère pris au piège dans un rocher

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être mentionné. Je ne joue pas une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en savoir plus sur les créatures qu’il contient. Voici donc un autre Pokémon! C’est Spiritomb!

Détails de Spiritomb

Type: Fantôme / Sombre

Hauteur moyenne: 3 ’03 “

Poids moyen: 238,1 lb

Ajouté pour la première fois dans la génération IV

J’ai déjà mentionné cela, mais certains Pokémon de type fantôme ressemblent moins à des créatures que les enfants devraient attraper et plus à des choses à craindre et à éviter. Spiritomb en est un excellent exemple. Selon les entrées de Pokedex trouvées sur Bulbapedia, ce «Pokémon» n’est en réalité qu’une étrange pierre qui contient plus d’une centaine de fantômes et qui se projettent hors du rocher via une petite fissure. Les enfants, n’attrapez pas cette chose.

Je ne saurais trop insister sur le fait que ce n’est pas un Pokémon. C’est un rocher qui contient des esprits morts. Il n’a techniquement pas de forme physique, mais ce que vous voyez dans l’image ci-dessus et ci-dessous est une projection créée par Spiritomb. Ce n’est ni un visage ni une tête. Appelant cette chose un Pokémon, c’est comme si vous alliez au zoo et dans l’une des cages, à côté des lions et des ours, ils avaient juste un démon maléfique littéral avec des cornes et des ailes. Et personne ne pensait que c’était bizarre ou hors de propos. «Oh ouais, Horny! C’est une huée. Évitez juste ses flammes diaboliques et son regard bouleversant. »

Je dois me demander combien de gens veulent attraper une de ces choses. Ils semblent dangereux. Et aussi, n’offense pas celui qui a créé cette créature à Gamefreak, mais c’est un laid Pokémon. Peut-être le pire Pokémon que j’ai couvert sur Here’s Another Pokemon. Et ça veut dire quelque chose!

Spiritomb m’interroge également sur Pokeballs. Les Pokeballs ont-ils une liste blanche des choses qu’ils peuvent et ne peuvent pas attraper? Puis-je lancer un Pokeball sur n’importe quel rocher qui pourrait être un Spiritomb caché? Ce rocher serait-il attrapé par le ballon? Fans de Pokémon et experts, aidez-moi à comprendre.

Fan Art préféré

Il était en fait difficile de trouver un fan art de Spiritomb. Je suppose que c’est juste parce que qui veut passer du temps à créer des illustrations de cette chose.

Faits aléatoires

Plusieurs entrées Pokedex mentionnent que ce Pokémon est formé d’exactement 108 esprits. Je n’ai aucune idée de ce qu’est le rock quand il ne contient que 86 fantômes. Les fameux Numéros de LOST (4, 8, 15, 16, 23, 42) totalisent tous jusqu’à 108. Non, je n’ai pas eu à chercher cela. Oui, je suis un gros nerd PERDU. Continuons. Selon les entrées de Pokedex, ce Pokémon a été créé il y a plus de 500 ans lorsque ses esprits ont été placés dans une pierre en guise de punition pour leur mauvais comportement. Stern-sévère, mais juste.

Meilleur commentaire de la semaine dernière

“Mon frère et moi avons obtenu Pokemon Noir et Blanc, respectivement, et j’étais énormément énervé qu’il ait eu Braviary dans son jeu et j’étais coincé avec ce morceau de merde.”

-coolchazine

Avoir un frère est amusant et aussi terrible et je ne l’échangerais contre rien.

Voici un autre Pokémon est un aperçu hebdomadaire d’un Pokémon et comment il est étrange, dérangeant, idiot ou cool et pourquoi. Attrapez de nouvelles entrées chaque week-end et cliquez ici pour voir tous les Pokémon passés que nous avons couverts.

.