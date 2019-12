Splatoon 2 recevra des mises à jour en janvier 2020 et avril 2020

Les mises à jour de Splatoon 2 n'ont peut-être plus de nouveau contenu ou d'événements, mais elles s'assurent toujours que le jeu reçoit plus de raffinement. Nintendo a annoncé que deux autres mises à jour du jeu seront bientôt disponibles. La première mise à jour, qui arrivera en Amérique du Nord le 5 janvier et en Europe le 6, sera la version 5.1.0. Une autre mise à jour suivra en avril 2020. Le Twitter japonais Splatoon 2 a confirmé la nouvelle, vous pouvez donc la voir ci-dessous.

(お し ら せ)

2020 年 1 月 6 日 (月) 午前 11 時 よ り 、 更新 デ ー タ Ver.5.1.0 を 配 信 致 し ま す。

Tt し い 更新 内容 は 下 記 の ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。https: //t.co/a6Lw2OXr48

– Splatoon (ス プ ラ ト ゥ ー ン) (@SplatoonJP) 23 décembre 2019

Source / Via

Comme ça:

J'aime chargement…

en relation