Splatoon 2 version 5.1.0 arrive au début du mois prochain

Aussi triste soit-il, l'un des moments forts du jeu vidéo pour les fans de Nintendo en 2019 a été le dernier Splatfest pour le jeu de tir multijoueur de calmar Splatoon 2. Finalement, Pearl et Team Chaos ont gagné. Maintenant que le jeu ne reçoit plus de nouveaux contenus ou événements, l'accent est mis sur des ajustements mineurs à l'équilibre global.

Le dernier correctif pour Splatoon 2 a été publié en octobre et a résolu un certain nombre de bogues et de problèmes. La prochaine version 5.1.0, arrivée en Amérique du Nord le 5 janvier et en Europe le 6 janvier, sera plus ou moins la même.

Les notes de mise à jour officielles n'ont pas encore été publiées en anglais, mais lorsqu'elles le seront, vous pouvez être sûr que nous vous le ferons savoir. Avez-vous apprécié votre temps avec Splatoon 2 cette année? Êtes-vous impatient de voir plus d'entrées dans cette nouvelle série Nintendo? Partagez votre opinion dans les commentaires.

