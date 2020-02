Spoilers: Grimes dévoile la trame de fond de son personnage dans Cyberpunk 2077

Par Kirk McKeand,

Lundi 24 février 2020 14:57 GMT

La pop star Grimes a dévoilé son rôle dans le prochain Cyberpunk 2077, dans lequel elle incarne Lizzy Wizzy, une chanteuse au sombre passé. Les spoilers suivent.

Grimes a fait un livestream au cours du week-end et a répondu à un tas de questions des fans. L’une de ces questions concernait Cyberpunk 2077 et son implication dans le jeu. En répondant, elle a renversé les grains sur son personnage. Tous les haricots.

“J’ai fait ma voix pour Lizzy Wizzy, ce jeu va être putain de bon”, a expliqué le chanteur, via Reddit. «Je veux dire que je ne l’ai pas joué, mais j’ai vu quelqu’un jouer une heure de jeu. Je joue une pop star qui s’est suicidée sur scène, et ils ont dû rapidement faire une chirurgie d’urgence et remplacer son corps entier par de la cybernétique pendant qu’elle était morte pendant une heure. Puis elle a terminé le spectacle en tant que cyborg. L’une des plus grandes pièces d’art de la performance jamais réalisée. »

La vidéo a depuis été retirée et les commentaires supprimés, mais il y en a un miroir ci-dessous:

Si vous voulez entendre de la musique enregistrée par Grimes pour le jeu, voici 4ÆM qui a fait ses débuts aux Game Awards l’année dernière.

Pour plus de détails sur la bande originale du Cyberpunk 2077, consultez ce lien.

Cyberpunk 2077 doit sortir le 17 septembre 2020. Vous pourrez y jouer sur PS4, Xbox One, PC et même GeForce Now – ce dernier avec le lancer de rayons activé.

Il y aura environ 75 quêtes secondaires dans Cyberpunk 2077, chacune d’entre elles entièrement conçue, plutôt que d’être le remplisseur que vous voyez dans beaucoup de grands RPG.

