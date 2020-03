Spring Edition commence avec plus de 40 nouveaux jeux et démos

La plateforme de Valve élargit son offre pendant la quarantaine des coronavirus.

Les jeux vidéo sont l’un des piliers de base du divertissement moderne et, à ce titre, ils ont plus que jamais besoin d’offrir à l’utilisateur une offre variée d’expériences pourmise en quarantaineen raison du coronavirus beaucoup plus supportable.

Geoff Keighley, connu pour être le producteur et présentateur des Game Awards, a annoncé avec surprise la nouvelle édition du Steam Game Festival. Cette édition de printemps, ou édition de printemps, nous rapprocheraplus de 40 nouveaux jeux studioqui ont raté leur chance de montrer leur travail lors de la Game Developers Conference (GDC) annulée.

Plus de 40 nouveaux jeux que nous aurions vus au GDCLe festival nous rapprochedémos gratuitesde ces jeux pour se rapprocher au maximum du potentiel de ces études. L’événement débutera sur la plateforme deSoupapeDu mercredi 18 mars à 17h00, heure espagnole, au dimanche 23 mars à la même heure. Le format choisi pour présenter ces jeux sera différent de celui auquel nous sommes habitués, car ils apparaîtront sur la plateforme comme une sélection de titres temporairement sur Steam.

De nombreuses entreprises se joignent à l’initiative «rester à la maison». Un exemple clair de cela est la plate-forme GOG, qui a offert des rabais importants au cours de cettepériode de crise. D’un autre côté, l’une de nos plus grandes craintes menace de se réaliser et nous pourrions commencer à voir de nos jours comment les titres à venir commencent à être retardés.

