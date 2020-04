Square Enix a utilisé l’IA pour donner de l’émotion et de l’expression aux visages dans Final Fantasy VII Remake

En plus de tout le travail impressionnant qu’ils ont accompli pour donner vie à Midgar dans Final Fantasy VII Remake, l’équipe de développement a également pensé à faire de même avec les personnages, donc cette fois il y a du doublage et une quantité importante de dialogue. Les progrès précédents ont montré une grande qualité visuelle en termes de conception de personnages et cela a été possible grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Lors d’une interview publiée dans le dernier numéro du magazine EDGE (via Wccftech), Naoki Hamaguchi, co-directeur de Final Fantasy VII Remake, a parlé du travail accompli pour donner vie et émotions aux visages des personnages les plus importants du jeu. En ce sens, le créateur a souligné que les expressions faciales et la synchronisation des lèvres avec les dialogues étaient possibles grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle: “en général, vous pouvez distinguer le contenu émotionnel de tout dialogue de l’intonation et des motifs, si vous le regardez sur un graphique, les niveaux de tension montent et descendent. Nous avons donc pris une série d’échantillons de plusieurs données vocales différentes, les avons téléchargées dans une base de données, puis avons cherché des modèles pour créer un système où nous pourrions obtenir un très haute reconnaissance du contenu émotionnel réel de tout dialogue. “

Final Fantasy VII Remake fera ses débuts le 10 avril sur PS4. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à cette livraison attendue.

