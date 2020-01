Square Enix annonce l’arrivée de The Turing Test sur Nintendo Switch

Qui avertit n’est pas un traître, et Square Enix nous a promis mardi une annonce relative à Nintendo Switch pour la même semaine. Aujourd’hui, ils ont tenu leur promesse en annonçant sur le compte twitter de la filiale européenne que Le casse-tête à la première personne du développeur Bulkhead Interactive The Turing Test arrivera sur le Nintendo Switch eShop le 7 février, rejoignant ainsi PlayStation 4, Xbox One et PC comme plates-formes où profiter de cette aventure spatiale. Vous pouvez retrouver la bande annonce qui a accompagné l’annonce dans le tweet que nous laissons ici-bas:

Nous sommes ravis d’annoncer qu’à partir du 7 février, vous pourrez jouer au magnifique jeu de réflexion à la première personne, The Turing Test sur Nintendo Switch! #TrustYourInstincts pic.twitter.com/i72TgWMAJG

Faites confiance à votre instinct

Dans The Turing Test, nous nous mettrons dans la peau d’Ava Turning, ingénieur de l’Agence spatiale internationale alors que nous traversons un histoire de l’introspection et de la morale où nous explorons les phénomènes de conscience et défions l’intuition humaine. Tout cela pendant que nous découvrons les secrets de l’Europe. Grâce à notre outil de manipulation d’énergie, ou EMT (à ne pas confondre avec la flotte de services de bus de Madrid), nous pouvons transférer l’énergie entre les différentes machines que nous trouvons dans les installations que nous pouvons explorer afin de pouvoir résoudre les puzzles qui Nous sommes en route.

Et l’arrivée de The Turing Test sur Nintendo Switch? Pour l’instant, nous ne pouvons attendre que le 7 février pour profiter de la qualité du titre où nous voulons, quand nous voulons et comment nous voulons, bien que vous puissiez profiter de l’attente pour faire un écart 2,8 Go dans votre stockage interne et / ou enregistrez 19,99 € pour pouvoir l’acheter. À plus!

