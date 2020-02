Square Enix annule une partie de ses plans pour PAX East 2020 en raison d’un coronavirus

Les annulations dans l’industrie du jeu vidéo suite aux récentes flambées de coronavirus sont en augmentation. Les événements à venir ont été grandement affectés et PAX East 2020, l’un d’eux, perdra un assistant de plus, car Square Enix a décidé de ne pas apporter un important jeu Final Fantasy à l’événement.

Square Enix est une autre société qui affectera sa participation à PAX East en raison de la contingence causée par le coronavirus. La société a indiqué que l’équipe japonaise en charge de Final Fantasy XIV n’assisterait pas à l’événement à titre préventif face aux récentes flambées de cette urgence mondiale. La présentation axée sur ce titre aurait un panneau, une signature autographe et une coexistence avec les fans, donc tout cet agenda n’aura pas lieu.

“Comme la communauté le sait peut-être, COVID-19 (également connu sous le nom de” nouveau coronavirus “) se répand dans la région de l’Asie de l’Est. Compte tenu de la situation actuelle dans la région, Square Enix a malheureusement décidé d’annuler l’assistance de l’équipe qui voyagerait depuis les bureaux au Japon. Cette décision difficile était basée sur notre volonté d’empêcher toute propagation potentielle du virus et de prioriser la santé et la sécurité de notre équipe et de nos fans », a expliqué le développeur.

Cependant, cela ne signifie pas que Square Enix ne participera pas à l’événement. La société continuera à participer, car l’exposition de Final Fantasy XIV et la présentation centrée sur Final Fantasy VII Remake se poursuivent dans des plans, dans lesquels le talent qui donnera sa voix aux personnages et qui signera des autographes sera connu.

Et vous, que pensez-vous de la situation liée au coronavirus? Considérez-vous les mesures de Square Enix pertinentes? Dites-le nous dans les commentaires.

C’est certainement une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui s’attendaient à assister à l’événement, car ce n’est pas la seule annulation de l’événement. Ces derniers jours, Sony a confirmé qu’il n’irait pas non plus à PAX East 2020 en référence à la même préoccupation concernant le coronavirus. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont cette urgence affecte les jeux vidéo, nous vous invitons à consulter cette page.

