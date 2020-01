Square Enix Collective annonce le test de Turing pour la Nintendo Switch

Aujourd’hui, Square Enix Collective a annoncé que le test de Turing, le jeu de puzzle de science-fiction à la première personne se déroulant sur la lune de Jupiter, Europa, sera lancé sur Nintendo Switch le 7 février.

Auparavant publié sur Steam, Xbox One et PlayStation 4, The Turing Test suit l’histoire d’Ava Turing, ingénieur pour l’Agence spatiale internationale (ISA), alors qu’elle tente de découvrir la vérité derrière des événements étranges à la base de recherche Europa. En tant qu’Ava, les joueurs doivent utiliser leur outil de manipulation d’énergie (EMT) pour transférer de la puissance d’un objet à un autre; mettre sous tension et prendre le contrôle de machines artificiellement intelligentes, manipuler des structures géantes et résoudre des tâches complexes – le tout dans le contexte d’un récit à plusieurs niveaux qui met au défi le joueur de ce que signifie être humain.

Source: Square Enix

Comme ça:

J’aime le chargement …

en relation