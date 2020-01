Square Enix Collective annonce un jeu pour Switch cette semaine

Square Enix Collective C’est une division de la mythique entreprise japonaise qui a comme objectif intéressant réaliser ces projets indépendants qu’ils jugent prometteurs, précédemment présenté à cette filiale. Ce fut le cas de Oh My Godheads: Party Edition, un titre développé par le studio basé à Barcelone Titutitech, dont la version pour la console hybride que nous avons analysée en 2018, également du jeu de course Circuit Superstars, annoncé pour Nintendo Switch comme un titre qui devrait arriver en 2020 … et ce sera le cas d’un mystérieux titre non confirmé qui devrait être présenté cette semaine. Ou alors les commentaires du collectif Square Enix dans le tweet suivant:

Une annonce pour Nintendo Switch cette semaine dites-vous? pic.twitter.com/6VbqZzDTjl

– Square Enix Collective (@SQEXCollective) 21 janvier 2020

Avez-vous dit une annonce pour Nintendo Switch cette semaine?

Pour ceux qui demandent, nous publions des jeux indépendants super cool, vous pouvez vérifier ceux que nous avons publiés jusqu’à présent ici: https://t.co/RQoC7U5wA3

– Square Enix Collective (@SQEXCollective) 21 janvier 2020

«Pour ceux qui le demandent, nous publions des jeux super cool indies, ici vous pouvez jeter un œil à ceux que nous avons publiés jusqu’à présent.»

Cela dit, cela pourrait être l’un des jeux vidéo que Square Enix Collective a déjà publié sur Steam et d’autres plateformes, ou ce pourrait être quelque chose de totalement nouveau. Nous surveillerons votre compte Twitter!

