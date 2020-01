Square Enix Collective dévoile le casse-tête à la première personne du test de Turing pour Nintendo Switch

Vous vous souvenez plus tôt cette semaine, lorsque la division indie de Square Enix a sorti un nouveau jeu pour Switch? Eh bien, ce sont des gens: Le test de Turing se dirige vers la console de Nintendo le mois prochain.

Le test de Turing est un jeu de puzzle de science-fiction se déroulant sur la lune de Jupiter, Europa. Vous incarnez Ava Turing, un ingénieur de l’Agence spatiale internationale envoyé pour découvrir la cause de la disparition de l’équipe au sol qui y est stationnée. Vous remarquerez probablement quelques familiarités instantanées avec Portail lors de la vérification de la bande-annonce ci-dessus, ce qui n’est probablement pas une mauvaise chose, mais elle mérite également d’être vue à part entière.

Nos amis de Push Square ont examiné le jeu pour PS4 en 2017 en disant ce qui suit:

Le test de Turing est à la fois une méditation réfléchie sur les implications de l’intelligence artificielle et un casse-tête à la première personne compétent. Ses systèmes sont intelligents, ses graphismes permettent un jeu sans ambiguïté et sa concentration mécanique sur la logique est satisfaisante. Des problèmes structurels et de rythme sont certainement présents, mais ils ne sont pas suffisamment flagrants pour nuire de manière significative à l’expérience.

Il sera lancé sur Switch le 7 février, soit dans deux semaines seulement. Il vous en coûtera 14,99 £ / 19,99 $ / 19,99 € mais vous pourrez profiter d’une remise de lancement de 10% jusqu’au 21 février.

Alors, qu’est-ce que tu penses? Allez-vous saisir celui-ci le mois prochain? Dites-nous ci-dessous.

.