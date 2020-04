Square Enix dévoile une PS4 et un Switch avec un design spécial Trials of Mana

Le 24 avril, les fans de la série Mana pourront profiter du remake du troisième opus, Trials of Mana, sur PS4, Switch et PC. Quelques semaines après que cela se soit produit, Square Enix a confirmé qu’il souhaitait célébrer ces débuts en grand et qu’il le ferait en offrant des consoles en édition limitée.

Au moyen d’une publication dans le compte RPG officiel, Square Enix a révélé que le lancement de Trials of Mana sera accompagné d’un tirage au sort dans lequel les fans pourront obtenir une PS4 ou une Nintendo Switch avec un design spécial pour le remake. Bien qu’aucun détail n’ait été révélé, la société a invité les fans à être au courant des annonces liées au RPG, car il ne faudra pas longtemps pour révéler comment ils peuvent participer pour se procurer l’une de ces consoles en édition limitée.

Comme vous le verrez sur l’image, le design PS4 montre les personnages de Trials of Mana couvrant le dessus, tandis que le logo du jeu est sur le devant. Dans le cas de la console Nintendo, le dos, le dock et le Joy-Con ont un design inspiré des Rabites, adorables ennemis qui ont été présents dans les épisodes de la franchise.

