Square Enix devrait être plus transparent et plus clair avec Final Fantasy VII Remake

Le remake de Final Fantasy VII a l’air fantastique, mais il devrait clarifier certains points avant sa première.

Je ne cache jamais (enfin je ne cache jamais, qu’on le veuille ou non) que la partie Final Fantasy VII Remake ne m’excite pas. Oui, sur le plan technique, sonore et jouable, je l’ai trouvé exceptionnel dès la première minute que je l’ai vu, mais je n’ai jamais fait confiance à une extension artificielle des événements de Midgarjusqu’à 20 ou 40 heures. Je pensais que je ne donnais pas plus organiquement, et vu ce que j’ai vu, je me trompais peut-être. Quand j’ai dû chanter le mea culpa dans la dernière avance du jeu, guidé parAlejandro “celui qui a toujours fait confiance” Pascual, réflexion sur la situation:Pequ yo ou pec Square Enix? Je ne suis pas si clair que la faute était à regarder le chagrin de la communauté avec le logiciel.

Final Fantasy VII Remake est, sûrement, l’un des projets les plus ambitieux qui ont été développés dans l’histoire du jeu vidéo.Il n’attrape aucun jeu et ne le remasterise pas; C’est prendre l’une des pièces les plus grandes et les plus aimées de l’industrie pour l’agrandir et la prendre dans une dimension jamais vue pour le mythe. Cependant, je pense que letransparence nulle de Square EnixQuand il s’agit d’expliquer le projet de Midgar au-delà, il fait de gros dégâts. Ils ne peuvent vraiment pas se permettreKitase,Hamaguchi,NomuraetToriyamaêtre plus clair avec vos plans? Nous n’avons pas besoin de Big Data, nous avons juste besoin d’un nombre: celui des parties qui composeront le remake total.

Square Enix doit donner un numéro et éviter ainsi les porte-parole de la désinformationBeaucoup pensent que même Square Enix ne sait pas combien de parties inclure Final Fantasy VII Remake, et ce que je pense, c’est quetu ne peux pas être si mauvais. Dans le pire des cas, les développeurs diront peuune telle décision stupidecomment se lancer dans la création d’une œuvre de l’ampleur actuelle sans savoir exactement combien de temps elle durera. Tant que l’entreprise ne parlera pas et ne précisera pas de numéro, les porte-parole de la désinformation continuerontinventer des conspirations infiniesLes livraisons de Final Fantasy VII et de nombreux joueurs resteront inconscients de leur achat en attendant de savoir exactement combien de fois ils devront payer 69,99 euros dans leur magasin préféré.

Une autre inconnue importante: Qui garantit à ceux qui achètent l’épisode Midgar que les futurs chapitres seront compatibles avec la console où ils ont commencé l’aventure? Bien que je n’aime pas toujours le ton désobligeant utilisé par les joueurs les plus bruyants du réseau, dans lequel il est de coutume de tuer le messager trop facilement, le doute des utilisateurs avec Final Fantasy VII RemakeJe pense que c’est plus que licite. Bien que je pense que Square Enix est déjà en retard, ils sont encore à temps pour rectifier et arrêter unboule de neige géante de haine et de désinformation intéresséequi vise un projet qui, je peux le garantir, est passionnant pour des dizaines de raisons. Mmalo, Square Enix, mais aussi à ses futurs acheteurs.

