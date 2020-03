Square Enix dit que les Outriders ne seront pas un jeu de tir générique

Square enix a annoncé que Outriders, votre prochain projet pour le PS5 et la nouvelle Xbox, ce ne sera pas seulement un jeu de tir générique de science-fiction, car son univers sera plein de détails et plaira à tous les types de joueurs.

Dans le PlayStation Blog, l’éditeur a reconnu les problèmes des fans concernant ce projet à venir et a expliqué ce qui différenciait les Outriders des autres tireurs. Fait intéressant, la société a également entendu des gens dire que Outriders allait être un “malentendu de la science-fiction”:

«Lorsque People Can Fly a envisagé pour la première fois des Outriders et commencé à assembler l’ensemble de ce puzzle, l’idée était de faire de la science-fiction un peu différente de la mode actuelle. L’un des principes de base du jeu était de combiner la science-fiction sur une planète extraterrestre, avec certaines traces de guerre.

Dès le premier jour, l’équipe a mis l’accent sur la narration et l’histoire et avec Outriders, nous voulions créer un univers de science-fiction qui était plus qu’un simple ornement. Nous voulons créer une histoire qui a de la profondeur et génère des discussions et des conversations. »

Récemment, nous avons eu l’occasion d’essayer ce titre nous-mêmes et ici vous pouvez voir le gameplay que nous avons fait. D’un autre côté, si vous souhaitez connaître plus précisément nos opinions, suivez ce lien vers nos travaux pratiques.

Source: Blog PlayStation

