Square Enix explique pourquoi ils ont divisé le remake de FFVII en plusieurs parties

À plusieurs reprises, Square Enix Il a essayé d’expliquer sa décision de lancer le remake de Final Fantasy VII en plusieurs parties, au lieu de tout avoir en une seule partie. Cependant, les mots de l’entreprise ont toujours été un peu incohérents, d’autant plus qu’il s’agit presque toujours d’une traduction du japonais vers l’anglais.

Heureusement, une nouvelle interview sur le site officiel de Square Enix nous donne l’explication la plus claire à ce jour. Interrogé sur la décision de diviser FFVII Remake en plusieurs parties, son producteur Yoshinori Kitase Il a dit que l’équipe avait toujours deux options au début de son développement. Ils pourraient tout faire en détail et diviser l’histoire en plusieurs parties, ou ils pourraient refaire tout le jeu et se forcer à couper le contenu pour rendre le projet viable. Dans les propres mots de Kitase:

«Au début du projet, nous avions deux directions à parcourir. Le premier consistait à réaliser le projet avec la plus grande fidélité graphique et le plus de détails possible, sans rien supprimer que les fans voulaient voir. Au lieu de cela, il élargirait le jeu original pour le rendre encore plus immersif.

L’autre option consistait à inclure l’intégralité du jeu en un seul lancement. Mais pour que cela fonctionne comme un jeu moderne, nous ne pouvions pas viser la plus haute fidélité graphique, et nous devions également couper le contenu en zones et scènes de l’original. »

Remake de Final Fantasy VII sera en vente le 10 avril prochain pour Playstation 4. Bien que son lancement ne soit pas retardé par le coronavirus, Square Enix a déclaré que certains utilisateurs ne pourront pas recevoir leurs copies physiques le jour de sa sortie, alors envisagez la possibilité de les obtenir numériquement.

Source: Square Enix

