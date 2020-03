Square Enix “Explorer d’autres options” pour partager ses jeux, maintenant que l’E3 2020 a été axé

Square Enix a présenté un spectacle assez impressionnant à l’E3 de l’an dernier, alors comment cela va-t-il le soutenir maintenant que l’expo de cette année a été officiellement annulée? L’éditeur et développeur japonais a publié une déclaration (via Twitter), expliquant comment il “explore d’autres options” pour partager sa programmation 2020 et nouvelle génération avec ses fans. Voici le message complet:

Alors que le monde fait écho et s’unit, rien n’est plus important que de protéger la santé et le bien-être de nos employés et de leurs familles, de nos partenaires et, sans aucun doute, de nos fans. Nous soutenons la décision de l’ESA d’annuler l’E3 2020 et adressons nos plus sincères remerciements à tous ceux qui travaillent sans relâche pour offrir des jeux et des expériences inoubliables à l’E3. Nous comprenons que cela déçoit non seulement pour nos développeurs et éditeurs respectifs, mais aussi pour des milliers de fans qui s’aventurent de loin pour célébrer les jeux à l’E3. Nous sommes là avec vous.

Notre gamme 2020, et la prochaine génération au-delà, est plus solide que jamais pour Square Enix. Là où l’E3 a toujours été un moment incroyable pour présenter nos jeux à venir, nous explorons d’autres options pour partager nos jeux avec vous. Plus à venir, restez à l’écoute. Merci.

De nombreuses autres sociétés ont également publié des déclarations au cours de la dernière journée concernant leurs projets maintenant que l’E3 a été annulé. Nintendo envisage de “différentes façons” de s’engager avec sa base de fans, Ubisoft explore d’autres options et Devolver Digital et Limited Run Games continueront de diffuser des présentations vidéo. Nous sommes sûrs que plus d’entreprises annonceront leurs plans alternatifs à temps.

Que pensez-vous de l’annulation de l’E3 2020 dans quelques jours? Faites le nous savoir dans les commentaires.

.