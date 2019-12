Square Enix héberge la vente de Switch eShop des Fêtes 2019

Square Enix sonne pendant les vacances avec une nouvelle vente Switch eShop. Les jeux éligibles incluent Collection of Mana, Dragon Quest 1-3, un tas de jeux Final Fantasy, et plus encore.

Voici un aperçu de l'ensemble des offres:

Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy! – 23,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Collection de Mana – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Dragon Quest – 3,99 $ (au lieu de 4,99 $)

Dragon Quest II: Luminaires de la ligne légendaire – 5,19 $ (au lieu de 6,49 $)

Dragon Quest III: Les graines du salut – 9,99 $ (au lieu de 12,49 $)

Final Fantasy IX – 12,59 $ (au lieu de 20,99 $)

Final Fantasy VII – 9,59 $ (au lieu de 15,99 $)

Final Fantasy VIII Remastered – 13,39 $ (au lieu de 19,99 $)

Final Fantasy X / X-2 HD Remaster – 24,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age – 24,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Final Fantasy XV Pocket Edition HD – 14,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Oninaki – 34,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Romancing SaGa 2 – 18,74 $ (au lieu de 24,99 $)

Fête des spéléologues! – 14,99 $ (au lieu de 29,99 $)

World of Final Fantasy Maxima – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

La nouvelle vente Switch eShop de Square Enix sera en ligne jusqu'au 2 janvier.

Source: Switch eShop

