Square Enix – Origine d’Odin, première invocation de la saga Final Fantasy

Une finale Fantansy sans convocation? Oui, ça existait. Plus précisément, les deux premiers versements de cette saga emblématique manquaient de «monstres» pour agir en tant qu’alliés du joueur. Pour marquer le 30e anniversaire du lancement de Final Fantasy III, Square Enix a décidé de partager avec les fans comment la création d’Odin a été, la première invocation créée pour la série Final Fantasy, et l’un des éléments qui est resté constant dans les différents épisodes de la saga depuis lors.

Odin de Square Enix – Monstre contre monstre

Dans la mythologie nordique, Odin est l’un des Ases, le principal et le plus célèbre. Cependant, su la création dans les bureaux de Square Enix était plus prosaïque et liée à un nouveau mécanicien qu’il était destiné à s’intégrer dans ce qui était, à l’époque, le dernier opus de la saga, Final Fantasy III. Mais, mieux expliqué par le développeur Hiromichi Tanaka, l’un des développeurs de l’équipe responsable de cette création: «Quand le champ de bataille est fait dans une seule zone, il y a une différence visuelle entre le côté joueur et le côté monstre , avec les dessins de monstre de M. Amano à une extrémité et les personnages de pixel art de M. Ishii de l’autre. Nous voulions insérer quelque chose qui ressemble à un monstre du côté du joueur, pour créer un visuel qui oppose monstre à monstre, et avons donc suggéré l’inclusion d’invocations. Le premier que nous avons créé était Odin portant le Zantetsuken. La conception visuelle d’Odin est venue d’un dessin qui figurait parmi les illustrations de M. Amano montrant un homme monté sur un cheval qui ressemblait beaucoup au design qu’il voulait. Je ne me souviens pas exactement pourquoi nous avons décidé de porter le Zantetsuken; il y avait même des gens de l’équipe de développement qui ont dit: Odin ne porte-t-il pas toujours une lance?

Il n’y a pas longtemps, Square Enix a demandé à la communauté des commentaires pour implémenter les améliorations de Bravely Default II. Maintenant, pour célébrer le jalon qui marque le 30e anniversaire de l’un de ses jeux les plus populaires, la société japonaise partage avec nous une partie importante de son histoire. Une stratégie réussie, qui garantit que Square Enix maintient une conversation constante avec sa communauté. Qu’en penses-tu?

