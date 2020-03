Square Enix pense déjà à des alternatives pour montrer ses jeux après l’annulation de l’E3 2020

L’annulation de l’E3 2020 est tombée comme un seau d’eau froide pour toutes les entreprises qui envisagent d’y assister, d’autant plus qu’elle a été annulée seulement 3 mois après sa tenue. Cela a incité les entreprises participantes à envisager rapidement des alternatives pour communiquer les annonces de milieu d’année. L’un des plus récents est Square Enix, qui a confirmé qu’il serait présent à l’événement et qu’il pense déjà à des alternatives.

Par le biais de Twitter et un peu plus d’un jour après la confirmation de l’annulation de l’E3 2020, le développeur et distributeur japonais a regretté cette nouvelle et a montré son soutien à tous les organisateurs de l’événement, ainsi qu’aux fans qui se retrouveront sans possibilité de assister et vivre cette célébration annuelle.

Jusqu’à présent, Square Enix n’avait pas confirmé sa présence à l’E3 2020, mais avec la déclaration, il montrait qu’il avait prévu d’y aller, comme il l’avait fait ces dernières années.

Au cas où vous l’auriez manqué: Microsoft est une autre grande entreprise qui prévoit déjà des alternatives à l’E3 2020.

Quels sont les plans de Square Enix après l’annulation de l’E3 2020?

Malgré les mauvaises nouvelles, la société a déclaré que sa gamme de jeux pour 2020 et pour la prochaine génération à venir était meilleure que jamais. En l’absence de cet événement, la société ne pourra pas faire sa présentation qui commençait à devenir habituelle et qui était très importante, compte tenu du fait qu’elle était chargée d’informations sur de nouvelles livraisons, telles que celles de Final Fantasy ou Marvel ‘Avengers dans le année passée.

Pour cette raison, le développeur, comme d’autres exposants qui assisteraient à l’événement, envisage déjà d’autres options pour apporter la nouvelle à ses abonnés et «partager» leurs jeux. Il est important de noter que les organisateurs de l’E3, l’ESA, ont confirmé qu’ils organisaient “avec ses membres” pour mener “une expérience en ligne” pour faire connaître les annonces en juin, mais on ne sait pas si l’événement que Square prépare Enix est lié à ces plans.

«Étant donné que l’E3 a toujours été un moment incroyable pour présenter nos jeux à venir, nous explorons d’autres options pour partager nos jeux avec vous. Il y a plus à venir, restez à l’écoute “, a expliqué la société japonaise.

Quelle alternative pensez-vous sera idéale pour Square Enix? Vous attendiez-vous à en savoir plus sur leurs titres? Dites-le nous dans les commentaires.

Comme vous pouvez le constater, l’annulation de l’E3 2020 n’empêchera pas les entreprises de l’industrie du divertissement électronique de faire leurs annonces. Un autre qui a confirmé qu’il serait présent à l’E3 2020 est Devolver Digital et a déjà révélé que ses plans pour célébrer avec les fans étaient toujours d’actualité. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées aux annulations dues au coronavirus en consultant cette page.

