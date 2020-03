Square Enix recherche une alternative numérique après l’annulation de l’E3 2020

Square Enix est une autre société affectée par l’annulation de l’E3 2020 en raison du virus COVID-19, ou coronavirus. Comme les autres membres de l’industrie, les responsables de Final Fantasy VII Remake ils explorent différentes alternatives numériques pour apporter des informations au public de vos prochains projets de la meilleure façon possible.

Bien que rien ne soit confirmé pour le moment, il est possible que cette année, ils avaient quelques informations sur le deuxième chapitre de FFVII Remake, ou une sorte de nouvelles liées à leurs plans pour la prochaine génération de consoles, comme Outriders.

C’était la déclaration que Square Enix a publiée via Twitter à propos de l’annulation de l’E3 2020:

«Alors que le monde fait écho et est uni, rien n’est plus important que de protéger la santé et le bien-être de nos employés et de leurs familles, de nos partenaires et, sans aucun doute, de nos fans. Nous soutenons la décision de l’ESA d’annuler l’E3 2020 et adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui travaillent sans relâche pour apporter des jeux et des expériences inoubliables à l’E3. Nous comprenons que cela est décevant non seulement pour nos développeurs et éditeurs respectifs, mais aussi pour des milliers de fans qui s’aventurent de loin pour célébrer les jeux à l’E3. Nous sommes là avec toi.

Notre gamme 2020, et la prochaine génération au-delà, est plus solide que jamais pour Square-Enix. Alors que l’E3 a toujours été un moment incroyable pour présenter nos jeux à venir, nous explorons d’autres options pour partager nos jeux avec vous. Plus à venir, restez à l’écoute.

Merci. “

Bien que pour le moment nous ne sachions rien des plans de Square Enix pour l’avenir, des sociétés comme Devolver Digital et Limited Run Games prévoient de faire des présentations en ligne, similaires à Nintendo Direct.

Via: Square Enix

