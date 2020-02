Square Enix réduit les activités prévues de Pax East pour Final Fantasy 14 sur le coronavirus

Par Stephany Nunneley,

Square Enix a annoncé ses plans pour Pax East aujourd’hui et a ensuite mis à jour son calendrier, notant qu’il a diminué en raison du coronavirus.

Selon l’entreprise, il n’hébergera plus le Final Fantasy 14 table ronde, optant plutôt pour une diffusion en direct de ses bureaux au Japon.

Il a également annulé une séance de signature de développeur et une séance de photos ainsi que l’événement de rassemblement de fans qui était prévu pour le 28 février.

«Comme la communauté le sait peut-être, COVID-19 (également connu sous le nom de« nouveau coronavirus ») se répand dans la région de l’Asie de l’Est. Compte tenu de la situation actuelle dans la région, malheureusement Square Enix a décidé d’annuler la présence à Pax East du personnel qui voyagerait depuis les bureaux du Japon », indique le communiqué (merci, massivement).

«Cette décision difficile était basée sur notre volonté d’empêcher toute propagation potentielle du virus et de prioriser la santé et la sécurité de notre équipe et de nos fans. Étant donné que notre équipe ne sera pas présente, nous prévoyons de réduire nos activités prévues pour Final Fantasy 14. »

Les participants pourront toujours essayer le dernier essai à 8 joueurs Ruby Weapon sorti avec le patch 5.2, et ceux qui auront battu l’essai repartiront avec un t-shirt gratuit.

À l’heure de la presse, il semble que les activités de Pax East pour Final Fantasy 7 Remake soient toujours en cours. Au salon, les participants pourront jouer à une démo du jeu, obtenir des autographes de la distribution anglaise et se faire prendre en photo avec la moto de Cloud.

Square est la dernière entreprise à avoir annulé ses activités en raison d’un coronavirus. Le virus a entraîné l’annulation du Taipei Game Show, la série mondiale PUBG d’avril à Berlin, et a poussé Sony à quitter Pax East et GDC cette année.

