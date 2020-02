Square Enix retire Final Fantasy XIV de PAX East 2020 pour coronavirus

La dernière entreprise à avoir rejoint l’annonce Sony sera absent de PAX East 2020 est Square Enix Bien que pas tout à fait, ils ne supprimeront que tout événement lié à Final Fantasy XIV du spectacle, en raison de COVID-19 (communément appelé coronavirus.) Plus précisément, le personnel de FFXIV J’allais voyager du Japon à Boston ne s’affichera plus.

Square enix publié la déclaration suivante sur le site officiel de Final Fantasy XIV:

“Comme la communauté le sait, COVID-19 (également connu sous le nom de” coronavirus “) se développe dans la région de l’Asie de l’Est. Compte tenu de la situation actuelle sur le territoire, malheureusement SQUARE ENIX a décidé d’annuler l’assistance du personnel qui se rendrait des bureaux du Japon à PAX East. Cette décision difficile était basée sur notre volonté de prévenir toute menace potentielle du virus et de privilégier la santé et la sécurité de notre équipe et de nos fans.

Ceux qui assistent à PAX East 2020 peuvent toujours profiter d’une version jouable de Final Fantasy VII Remake, avec des cadeaux et d’autres activités à participer. Les Outriders seront également présents via un panel avec le principal auteur du jeu et d’autres membres de People Can Fly. »

On ne sait pas si Square enix il prévoit également de limiter son aide GDC 2020 en raison du coronavirus. Sony a annoncé hier que Play Station Je n’ai pas pu assister à l’événement en mars, bien qu’aucune autre société de jeux vidéo n’ait annoncé son absence pour le moment.

Source: Square enix

.