Square Enix révèle l’anime de The World Ends with You avec cette fantastique bande-annonce

Il y a de bonnes nouvelles pour les fans du RPG de Square Enix, The World Ends with You. Nous avons récemment signalé que Square Enix préparait un anime pour la franchise et mettait les fans en attente de la révélation officielle. Aujourd’hui, l’attente a pris fin et ils ont finalement révélé officiellement le projet avec une bande-annonce incroyable et avec le retour des personnes qui ont travaillé sur le jeu vidéo.

Aujourd’hui, l’événement Anime Expo 2020 a eu lieu et dès la fin du compte à rebours, The World Ends with You: The Animation a finalement été révélé, une série animée qui sera basée sur les événements du jeu, donc si vous avez essayé le titre RPG, vous devriez être intéressé par le projet.

De plus, selon les informations de Siliconera, les créateurs qui ont participé au jeu vidéo sont apparus lors de l’événement, affirmant que l’anime qu’ils auraient toujours aimé inclure dans le jeu deviendra finalement réalité, mais qu’il n’est pas devenu réalité en raison des limites de matériel, mémoire et budget.

Le talent derrière le jeu vidéo participera à l’animation

Dans la présentation, les détails du projet d’animation ont été révélés. Le directeur du projet sera Kasuka Ichikawa (DOMERICA), le script sera porté par Midori Goto (SANZIGEN) et la société DOMERICA × SHIN-EI ANIMATION sera en charge de la réalisation du projet.

Quelque chose de très intéressant, c’est que la série animée aura la participation de personnes qui ont travaillé sur le jeu vidéo. Tetsuya Nomura et Gen Kobayashi prendront en charge la conception des personnages, tandis que Takeharu Ishimoto, qui a travaillé sur la bande originale du jeu, a presque terminé avec la musique de la série, qui comprendra de nouveaux morceaux, tels que le morceau joué dans la bande-annonce révélation. Tomohiko Hirano et Tatsuya Kando, le producteur et réalisateur du jeu vidéo, ont confirmé qu’ils seront également impliqués.

Mais ce n’est pas tout, la meilleure partie est que les acteurs de la voix qui ont donné vie aux personnages dans le jeu reviendront pour donner vie à ceux de la série animée, ce qui augmentera sans aucun doute l’excitation des fans, après si longtemps. sans connaître de nouvelle livraison.

Jusqu’à présent, seuls les acteurs japonais ont été confirmés, nous ne savons donc pas si les acteurs de langue anglaise seront les mêmes que ceux apparus dans le jeu. Nous vous laissons une liste des personnages et leurs acteurs confirmés respectifs.

Neku – Kouki Uchiyama

Shiki – Anna Hachimine

Joshua – Ryohei Kimura

Beat – Subaru Kimura

Rime – Ayana Taketatsu

Enfin, on vous dit qu’il a été révélé que The World Ends with You sortira en 2021. On ne vous en dit pas plus et on ferait mieux de vous laisser avec l’aperçu.

Qu’avez-vous pensé du premier regard? Êtes-vous excité pour cet anime? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous voulez en savoir plus sur l’actualité de The World Ends with You, nous vous invitons à consulter cette page. Vous pouvez jouer ce titre sur Nintendo DS, Nintendo Switch et mobile.

