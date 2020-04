Square Enix supprime par erreur tous les fichiers de Final Fantasy IX sur Steam avec une mise à jour

Le bogue a déjà été corrigé par la société, bien que les utilisateurs signalent de nouveaux problèmes.

Avec une semaine comme celle actuelle, beaucoup penseraient que le plus gros mal de tête deSquare EnixCe serait la distribution mondiale de Final Fantasy VII Remake. Mais non, celui qui pose problème est celui des mises à jour de Final Fantasy IX sur Steam. Curieusement, une mise à jour de son port JRPG classiquea absolument supprimé toutes les données du jeu, à l’exception de son lanceur, qui complique “un peu” le fait de le jouer.

Comme le montrent les journaux SteamDB, ce matinSquare Enix avait par erreur publié une mise à jourqu’il a pratiquement supprimé tous les fichiers du jeu etlaissé aux utilisateurs rien à exécuter. Autrement dit, ils ont manqué de jeu. Les personnes concernées se sont rapidement rendues sur les forums Steam pour signaler l’incident, certains utilisateurs le prenant pour une blague et d’autres quimenacé de demander un remboursement.

Mais le fait est ce que c’est. La mise à jour a apporté une énorme liste de changements correspondant à la suppression de chaque fichier dans le jeu, etSquare Enix a rapidement remarqué l’erreurComme le montrent les nombreuses entrées accumulant l’historique des changements du jeu en deux heures.Après les corrections, Final Fantasy IX est à nouveau jouable sur Steam, bien que certains utilisateurs assurent qu’il estune version d’il y a plusieurs années, et non le plus récent.

De même, sur les forums Steam, il est facile de trouver des commentaires de joueurs quiprétend avoir du mal à utiliser le populaire Moguri Moddu jeu avec cette version, et d’autres quiont perdu leurs données parce que Steam Cloud n’est pas actifquand tout a commencé, donc si vous avez toujours la version avant ces événements,sauvegarder juste au cas où. La vérité est que les ports Square Enix pour vos jeux classiques ne jouissent généralement pas d’une excellente réputation, et des choses comme celle-ci ne contribuent pas à l’améliorer. En tout cas, voici l’analyse de Final Fantasy IX.

