Stadia Connect: Star Wars Jedi et PUBG parmi les bonnes nouvelles du service Google – VIDEO

Petit à petit, le service Google a élargi ses possibilités en proposant toutes sortes d’actualités et même en proposant de nouvelles options au sein de son catalogue. Mais il y a encore beaucoup de surprises que les joueurs attendaient et c’est que, comme l’entreprise elle-même le prévoyait, il reste encore beaucoup à venir. Quelque chose qu’après une longue attente, ils ont confirmé à travers un nouveau chapitre de Stadia Connect.

Avec une vidéo de près de 17 minutes, la société nous rappelle que nous pouvons profiter de Stadia Pro gratuitement pendant deux mois. Mais ici, les grandes nouveautés ne se sont pas terminées, mais ont également signalé de nouvelles arrivées au catalogue. Parmi eux, une excellente nouvelle pour les fans du titre Electronic Arts.

La première chose a été la confirmation de DOOM Eternal au service qui, plus tard, est arrivé accompagné de l’arrivée de Star Wars Jedi: Fallen Order, Madden NFL 21 et FIFA 21. En revanche, l’arrivée d’Octopath Traveler a été confirmée et même PUBG, un titre qui est disponible à partir d’aujourd’hui et entièrement gratuit pour les utilisateurs Pro. Ci-dessous, nous vous montrons une liste complète des titres et des dates auxquelles ils arriveront.

Titres pour atteindre Google Stadia

PlayerUnknown’s Battleground – Disponible à partir d’aujourd’huiObtenir emballé – Disponible à partir d’aujourd’huiOctopath Traveler – Disponible à partir d’aujourd’huiZombie Army 4: Dead War – Disponible à partir du 1er mai Embr – Disponible à partir du 21 mai avec un accès anticipéRock of Ages 3 – Disponible en juin Star Wars Jedi: Fallen Order – Disponible cet automne IFA – TBD Madden NFL – TBD Crayta – TBD Wave Break – TBD