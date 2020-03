STADIA lance un programme pour attirer les développeurs indépendants

Google STADIA n’est sur le marché que depuis quelques mois et au fil du temps, d’autres titres sont disponibles dans son catalogue. La plate-forme, cependant, cherche à attirer l’attention de plus de développeurs et a lancé aujourd’hui un nouveau programme pour encourager le développement indépendant sur elle.

Le nouveau programme est appelé “Stadia Makers” et fournit des installations pour les studios indépendants qui sont intéressés à développer sur la plate-forme et qui ont une certaine expérience. Les conditions requises pour qu’une étude s’applique sont d’utiliser Unity 2019.3 ou une version plus récente de ce moteur et que, bien que le projet ne doive pas être exclusif à ce service, il doit arriver le jour du lancement.

Au cas où vous l’auriez manqué: Google STADIA vient d’ouvrir un nouveau studio et sera dirigé par un ancien cadre de Sony.

STADIA Makers soutiendra les studios indépendants de différentes manières

En cas d’acceptation dans ce programme, les développeurs bénéficieront de jusqu’à 5 kits de développement, du support technique d’Unity et d’un montant pour financer le projet, bien que le montant n’ait pas été divulgué, selon les informations de GamesIndustry.biz.

Cette promotion n’est pas limitée aux studios situés aux États-Unis ou dans toute autre région où le service est disponible. Si vous êtes intéressé par ce programme et faites partie de la communauté des développeurs de Google STADIA, nous vous invitons à vérifier toutes les exigences sur sa page officielle.

Que pensez-vous de ces incitations? Connaissez-vous des développeurs qui profiteraient de ces opportunités? Dites-le nous dans les commentaires.

Google STADIA n’a pas fait ses débuts avec toutes ses fonctionnalités, mais au fil du temps, d’autres fonctionnalités ont été ajoutées à son offre initiale, telles que la prise en charge des jeux 4K pour Google Chrome.

Ce service n’est pas encore disponible au Mexique et dans d’autres pays du monde, mais il devrait étendre sa portée au cours des prochains mois. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en consultant cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source 1, 2

.