Stadia ouvre un nouveau studio de jeux exclusifs avec l’ancien directeur de Sony Santa Monica

Google Stadia continue de faire ses premiers pas en tant que plateforme de jeu. Le service dejeu en streamingMountain View disposait pour l’instant d’un studio auto-développé, dirigé par Jade Raymond, en plus des Typhoon Studios, acquis en décembre. Et nous le disons dans le passé parce que Google vient d’annoncerla création d’une nouvelle étude pour Stadia.

Stadia Games and Entertainment, la branche interne de développement de jeux de Stadia, a annoncé l’ouverture deun nouveau studio de développement à Playa Vista, le quartier coloré de Los Angeles, en Californie. Selon l’entreprise, et comme prévu, la nouvelle étude de Playa Vista “se concentrer sur l’offre de jeux exclusifs, en utilisant des techniques innovantes, des façons créatives de jouer en entreprise et des modèles d’interaction uniques que nous commençons à explorer. “

Dans cette ligne,Google dit qu’ils offriront une nouvelle IPet des expériences “avec la touche propre de Stadia”, mais en tenant compte des goûts des joueurs. L’étude doit être dirigée parShannon Studstill, ancienne directrice de Sony Santa Monicaqui a été présent dans le développement des jeux de God of War depuis le premier, en tant que producteur, jusqu’à God of War de PS4 en tant que chef de studio. “[Studstill]C’est une visionnaire qui, en tant que directrice de l’étude, dirige et inspire les équipes de Playa VistaNous sommes ravis de vous accueillir dans la famille Stadia!“, montre le blog Google.

Nous devrons être conscients de ce que je peux retirer dece nouveau studio Stadia en exclusivitédirigé par un réalisateur expérimenté comme Shannon Studstill. Bien sûr,encore du bon tempsde connaître leurs premiers projets, mais c’est une démarche prometteuse pour un service Google qui est actuellement remis en cause par certains développeurs.

