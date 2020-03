Stadia prend désormais en charge le streaming 4K sur le Web

Les utilisateurs de Stadia peuvent désormais diffuser en 4K sur le Web.

La fonctionnalité a été annoncée Reddit et est livrée avec quelques bits de critères que les utilisateurs doivent atteindre pour utiliser 4K.

Premièrement, sur l’application mobile Stadia, la “meilleure qualité visuelle” doit être sélectionnée dans les paramètres de l’économiseur de données. Ensuite, les utilisateurs ont besoin d’un moniteur de résolution 4K et d’un GPU capable de décoder VP9 en matériel. De plus, les consommateurs ont besoin d’une connexion Internet de 35 Mbps ou plus.

Auparavant, la 4K n’était disponible que via l’utilisation d’un Chromecast et d’un téléviseur. Cependant, les utilisateurs de Stadia se sont plaints de la surchauffe de leurs Chromecast Ultras. En décembre 2019, tous les Chromecast Ultras sont devenus compatibles avec Stadia.

La plateforme a été lancée en novembre 2019, mais plusieurs fonctionnalités promises manquaient au lancement. Ces derniers mois, Google a déployé plusieurs de ces fonctionnalités, comme le Buddy Pass. La semaine dernière, la firme a ajouté la capture de jeux à sa plateforme de streaming.

Les développeurs et les éditeurs se sont manifestés au début du mois. Ils ont affirmé que Google n’offrait pas suffisamment d’incitations pour utiliser sa plate-forme.

Plus tôt ce mois-ci, il a été confirmé que Google avait mis en place un deuxième développeur de première partie. Le nouveau studio est situé à Playa Vista en Californie. Son premier studio a ouvert ses portes à Montréal en octobre 2019.

Une version gratuite de la plateforme devrait sortir dans les prochains mois.