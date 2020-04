Stadia Pro est désormais libre de faire face à la quarantaine

Étant donné la situation compliquée à laquelle nous sommes actuellement confrontés, Google a décidé que Stadia Pro, son service de jeux vidéo en streaming, devient un abonnement gratuit pendant quarante passes. À partir d’aujourd’hui, la plateforme sera gratuite pendant 2 mois dans 14 pays différents, dont l’Espagne. Du prochain lien vous pouvez vous inscrire sur la plateforme.

Ceux de Mountain View mentionnent que l’initiative sera déployé au cours des prochaines 48 heures, alors ne paniquez pas si vous ne pouvez toujours pas y accéder gratuitement. Comme d’autres sociétés, Google sait que les jeux vidéo deviennent l’une des meilleures alternatives pour surmonter le confinement, et pour cette raison, ils souhaitent que leur service puisse collaborer à la cause.

Nous connaissons actuellement l’un des défis les plus importants de ces derniers temps. À l’heure actuelle, le maintien de la distance sociale est essentiel, mais être isolé et rester à la maison pendant une longue période peut être très difficile. Nous savons que les jeux vidéo peuvent être une option très utile pour socialiser à distance avec nos familles et amis.

Déjà abonné à Stadia Pro? Nous avons également de bonnes nouvelles pour vous: vous n’aurez pas à payer deux mois d’abonnement. Si c’est la première fois que vous approchez de la plate-forme à la place, vous aurez un accès gratuit à des jeux comme GRID, Destiny 2: The Collection et Thumper. Bien sûr, la plate-forme propose un large catalogue de propositions, mais pour en profiter, vous devrez retirer votre portefeuille.

Une fois la période mentionnée terminée, Stadia Pro coûtera 9,99 euros par mois. Google s’attend à ce que le trafic de Stadia augmente considérablement dans les prochains jours, il a donc décidé de prendre des mesures sur son infrastructure. La résolution native passera de 4K à 1080pBien qu’ils promettent que la majorité des joueurs “ne remarqueront aucune différence dans la qualité du jeu”.

