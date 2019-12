Stantler tire le traîneau du Père Noël et a des bois magiques qui déforment la réalité

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d'être mentionné. Je ne joue pas une tonne de Pokémon, mais j'aime l'univers et j'aime en savoir plus sur les créatures qu'il contient. Voici donc un autre Pokémon! C’est Stantler!

Détails de Stantler

Type: Normal

Hauteur moyenne: 4 '07 "

Poids moyen: 157,0 lb

Ajouté pour la première fois dans la génération II

Certaines créatures Pokémon sont des dragons mortels ou d'étranges super lézards. Il y a des Pokémon extraterrestres et des fantômes étranges. Mais ensuite, vous trouvez un Pokémon qui n'est pas de ce genre de choses. Il y a juste un renne. Un renne avec la capacité de déformer la réalité avec ses bois magiques. Mais à part ça, Stantler n'est qu'un renne.

C'est presque Noël, donc en l'honneur de la période des fêtes, je voulais faire un Pokémon festif. Quel meilleur choix qu'un renne! Et puis j'ai commencé à lire plus sur ce Pokémon et j'ai appris que rien n'est simple dans l'univers Pokémon. Stantler n'est pas seulement un cerf. Bien sûr que non. Non, cette créature a d'étranges capacités liées à ses bois. Selon les articles de Bulbapedia et Pokedex, en redirigeant et en contrôlant le flux de vent à travers ses cornes, Stantler peut réellement changer la réalité, créer des illusions ou rendre les gens étourdis et malades.

Comment le fait de changer ou de manipuler le vent fait-il plier ou changer la réalité? Je n'ai aucune idée. Mais Stantler peut le faire. Même les très jeunes Stantlers peuvent changer ou déformer la réalité. Si un bébé Stantler est séparé de son troupeau et se trouve en danger d'un chasseur ou d'un prédateur, il peut utiliser ses cornes magiques pour créer une illusion de son troupeau pour faire fuir toute menace. Je suppose que cette capacité peut également empêcher les chasseurs d'obtenir des Stantlers adultes. Imaginez sortir pour chasser Pokemon et avoir à faire face à des cerfs qui peuvent créer des illusions magiques, des ours qui vous tueront à mort et des crapauds qui vous poignarderont et vous empoisonneront avec des doigts mortels. La chasse n'est probablement pas un passe-temps populaire dans l'univers Pokemon.

Si vous voyez un Stantler, faites attention. Regarder ses bois peut provoquer des étourdissements ou des nausées. Certaines personnes ont même l'impression qu'il est impossible de rester debout et pourrait tomber. Je suppose, comme pour tout ce qui perturbe votre cerveau ou votre corps, qu'il y a un groupe de personnes qui sortent dans les bois et pourchassent ces créatures simplement afin qu'elles puissent regarder leurs cornes et obtenir à nouveau cette sensation douce et douce. Ils s'appellent Stanlovers et ils ont un groupe Facebook.

Fan Art préféré

Il y avait pas mal d'images festives de Stantler flottant sur Internet, mais celle-ci est ma préférée. Je ne sais pas pourquoi ce Pokémon pense que Rudolph a des lumières autour de ses bois, mais le Stantler le supporte. Pour l'instant.

Faits aléatoires

Les bois de Stantlers sont très précieux et à un moment donné, ils étaient proches de l'extinction parce que les gens les chassaient tellement. Je suppose que la chasse existe toujours dans Pokemon et je suppose que les gens sont encore des connards à ce sujet. Si vous deviez retirer les boules étranges connectées aux bois de Stantlers, vous pouvez les broyer en poudre et cela vous aidera à dormir. Vous pouvez également acheter des somnifères. Le Père Noël existe dans l'univers Pokémon et il utilise Stantlers pour tirer son traîneau. Je veux dire, les fantômes, les démons et les dragons existent aussi dans cet univers, donc ça ne devrait pas être si bizarre d'entendre le Père Noël aussi.

Joyeuses fêtes!

Pas de meilleur commentaire cette semaine. Au lieu de cela, profitons tous des vacances, ou si vous détestez cette période de l'année, j'espère que vous pourrez vous éloigner de tout. Tout ce qui vous rend heureux. De plus, une nouvelle année signifie que j'aurai besoin de plus de Pokémon! Suggérez en bas

Merci de les lire chaque week-end!

