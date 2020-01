Star Trek: le chien de Picard signifie beaucoup plus que ce à quoi vous vous attendez

Alors que la série CBS All Access Star Trek: Picard n’a pas encore été diffusée, elle a déjà obtenu le feu vert pour une deuxième saison. Mais avant la diffusion de la série, la star de la série, Patrick Stewart, explique d’où vient le chien de Jean-Luc Picard, que nous avons vu dans l’une des affiches promotionnelles de la série.

Lors de la tournée de presse hivernale du TCA, Picard a eu une présentation où Stewart était présent pour discuter de la prochaine série All Access, y compris comment ce chien a été intégré à la série. “Comme tant de choses dans cette émission, cela a beaucoup à voir avec moi”, a expliqué Patrick en plaisantant. “Le chien était mon idée.”

“La vie de Picard a changé. Il est troublé, dérangé, seul et avec des sentiments de culpabilité étrange et contre nature. Le simple fait de le voir avec un chien m’a semblé écrire beaucoup de choses qui n’avaient pas à être dites. Parce que le la seule présence du chien montre qu’il recherche une forme de confort qu’il ne trouve nulle part ailleurs. “

La prochaine série, qui se déroule des années après les événements de The Next Generation, suit le personnage titulaire qui s’est installé dans une vie beaucoup plus calme, sur Terre. Une pancarte au New York Comic-Con, conçue pour partager des informations sur la série, se lit comme suit: “Depuis sa démission de Starfleet, l’amiral Jean-Luc Picard a vécu une vie un peu solitaire dans son domaine familial à La Barre, en France. Tout cela change quand il reçoit un visiteur inattendu et est de nouveau ramené au stade galactique. “

La nouvelle série Star Trek mettra en vedette de nombreux visages familiers de Star Trek: TNG, y compris Brent Spiner comme Data, Jonathan Frakes comme Riker et Marina Sirtis comme Deanna Troi, plus Jeri Ryan comme Seven of Nine de Star Trek: Voyager. Pour en savoir plus, consultez la dernière bande-annonce et le guide de GameSpot sur tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Star Trek: Picard.

Star Trek: Picard fait ses débuts sur CBS All Access le 23 janvier.

Divulgation: CBS All Access appartient à ViacomCBS, la société mère de GameSpot.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: Star Trek: l’histoire de Jean-Luc Picard