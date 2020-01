Star Trek: Picard – 9 choses que vous devez savoir pour comprendre l’épisode 1

Quoi de neuf avec le Borg?

Le dernier plan du premier épisode de Picard révèle que le “site de récupération romulien” est en fait un vaisseau cube Borg ravagé. Si vous n’êtes pas très familier, les Borg sont une race d’êtres cybernétiques qui combinent des êtres organiques avec la technologie, dans une quête sans fin de devenir “parfaits”. Quand ils rencontrent d’autres races, ils les conquièrent et les assimilent généralement, incorporant de force la génétique et la technologie de ces races dans la race Borg. Voici un grand aperçu de tout ce que vous devez savoir sur les Borg, leur histoire et Star Trek: Seven’s Nine de Voyager.

Il suffit de dire que les Borgs ont tenté de conquérir la Fédération à plus d’une occasion, mais bien que les combats aient été dévastateurs, les Borgs n’ont pas réussi, en grande partie grâce à l’Enterprise et à son équipage.

De nos jours, les Borgs sont une menace sérieusement diminuée. Ils sont apparus plusieurs fois dans Star Trek: Voyager, où nous les avons vus mener une guerre perdue contre une race qu’ils appelaient l’espèce 8472. Cette guerre a dévasté le collectif, et d’autres événements qui ont impliqué le Voyager ont également aidé certains drones à se libérer du Borg Collective et lancez une résistance de l’intérieur. À la fin de la série, Voyager a porté un autre coup sérieux au Borg en introduisant un virus dans le Collectif et en faisant exploser l’un des “hubs de trans-guerre” du Borg. La Reine Borg a été tuée (encore) dans cette explosion.

Nous ne savons pas quel est l’état des Borgs dans le premier épisode de Star Trek: Picard, mais il semble que l’une des plus grandes menaces pour la Fédération reste de faire face à ces revers majeurs – du moins pour l’instant.