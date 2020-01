Star Trek: Picard Épisode 1 “Remembrance” Breakdown & Easter Eggs

Attention: SPOILERS! Dans l’épisode 1 de Star Trek: Picard, nous retrouvons Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) 14 ans après sa retraite de Starfleet. Il vit une vie paisible dans son vignoble familial, Château Picard, en France avec son chien, Number One. Picard rêve toujours de l’USS Enterprise et de son ami Data. Une mystérieuse jeune femme nommée Dahj apparaît et lui demande de l’aide, et Picard se rend compte qu’elle peut avoir un lien personnel avec lui.

Dans la vidéo ci-dessus, nous récapitulons et décomposons tous les points importants de l’intrigue, les références de Star Trek et les oeufs de Pâques TNG de la première de la série de Star Trek: Picard. Si vous n’avez pas encore regardé l’épisode, vous pouvez regarder Star Trek: Picard Episode 1 ici sur CBS All Access.

Vous pouvez également lire tout ce que vous devez savoir sur le rôle de Data dans le premier épisode de Picard, et comment Patrick Stewart a demandé à Whoopi Goldberg de rejoindre Picard Saison 2.

Divulgation: ViacomCBS est la société mère de GameSpot.

Star Trek: Picard News and Features