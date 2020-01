Star Trek: Picard Episode 1 “Remembrance” Review – O Captain My Captain

Tout au long de “Remembrance”, le premier épisode de Star Trek: Picard de CBS All Access, il y avait une pensée à laquelle je ne pouvais pas échapper: c’est génial d’avoir le capitaine de retour.

Pour les fans de Star Trek comme moi, le capitaine Jean-Luc Picard de Sir Patrick Stewart incarnait la vision du créateur de Star Trek, Gene Roddenberry, d’un avenir brillant et optimiste. Picard était un pilier du meilleur de l’humanité – fort et décisif quand il le fallait, diplomate et empathique dans la mesure du possible, et opérant toujours sur une solide boussole morale et un vaste respect de la vie. Alors que Kirk, Spock et Bones étaient la vision de Star Trek pour les téléspectateurs plus âgés, c’est Picard et son équipe sur Star Trek: The Next Generation qui ont fait de moi un fan de Star Trek pour la vie, car ils ont suggéré un avenir dans lequel l’humanité pourrait mettre de côté toutes ses pires tendances et travailler à s’améliorer continuellement.

Star Trek: Picard reprend l’histoire de Jean-Luc quelques décennies après sa dernière sortie dans le dernier des quatre films post-TNG, Star Trek: Nemesis, et il est frappant de voir à quel point la nouvelle série se sent à la fois comme une continuation de la meilleures idées de TNG, et reflétant le moment culturel actuel d’une manière que sa série précédente n’est plus. Picard est à la retraite de Starfleet, pleurant à jamais la perte de son ami et camarade, l’androïde Data (Brent Spiner), et luttant sous le poids de son propre héritage. Star Trek: Picard est un regard plus sombre et, à bien des égards, plus réaliste sur le 24e siècle que nous l’avons vu dans le passé, et en tant que renaissance du personnage bien-aimé, il est difficile de ne pas être enthousiasmé par les possibilités.

Les meilleures parties de Star Trek: Picard sont dans ses écarts par rapport à Star Trek des années 1990, ou même à la représentation plus flashy mais quelque peu stérile de l’autre série phare de Star Trek de CBS All Access, Star Trek: Discovery. Lorsque nous trouvons le capitaine, il vit dans une fédération qui est devenue froide, isolationniste et même un peu sectaire – cela a créé une crise de réfugiés après avoir refusé d’aider ses anciens ennemis, les Romuliens, et institué une interdiction totale d’un segment spécifique de personnes (quoique artificielles) suite à une attaque domestique massive. Les deux éléments sont des reflets faciles de notre monde actuel, et en essayant de les traiter, Picard a été dévasté de se retrouver face à un gouvernement qui ne reflète plus ce qu’il considérait autrefois comme ses idéaux fondamentaux.

Dans la première moitié de l’épisode, nous retrouvons le vieux Picard alors qu’il prononce un discours puissant d’un lieu de certitude morale qui rappelle tous les meilleurs moments de TNG. Il est difficile de ne pas se laisser prendre car Stewart retombe facilement dans le personnage, évoquant ces éléments quintessentiels qui l’ont tellement fait résonner dans The Next Generation, même s’il devient clair que le monde a évolué sans lui.

Ce qui rend le premier épisode de Star Trek: Picard convaincant, c’est la façon dont il présente le personnage dans un lieu d’échec. Après avoir quitté Starfleet, Picard s’est retiré comme une influence pour de bon, et le monde de Star Trek en a souffert. Il est clair que Star Trek: Picard a une connaissance approfondie et un respect constant pour le personnage de Picard et son histoire, ramassant instantanément des fils de longue date comme sa relation avec et ses sentiments d’obligation envers le regretté Data. Le statut de Picard en tant que héros et leader l’a conduit à acheter trop fort dans sa propre légende; il a passé les 15 dernières années à être trop rigide et inflexible. C’est un excellent endroit pour commencer à déconstruire le Picard que nous connaissons et à le rendre plus réaliste et plus accessible dans le monde moderne.

Cependant, le reste du premier épisode de Star Trek: Picard n’est pas aussi puissant que tout ce qui entoure le capitaine. Les pilotes ont beaucoup de travail à faire en termes de mise en place de l’histoire, et celui-ci est embourbé dans une longue exposition de mise en scène à quelques reprises. La plus flagrante est une scène d’entrevue qui ne fait que décrire les événements majeurs survenus il y a une quinzaine d’années, et même si cela donne à Stewart un moment idéal pour fléchir en tant que Picard en colère, le tout est une diversion maladroite du développement plus intéressant de son état mental.

Le temps consacré à la présentation de l’exposition est juxtaposé à une écriture qui s’attend à ce que vous soyez assez bien informé sur The Next Generation et ses films, ce qui crée des problèmes de rythme où certaines informations sont élaborées, tandis que d’autres détails importants sont extrêmement faciles à masquer. Si vous ne connaissez pas ou ne vous souvenez pas beaucoup de Picard et des données de TNG et de ses films, ou de petits morceaux comme le fait que Romulus a explosé dans Star Trek de 2009 réalisé par JJ Abrams, il est très facile de se perdre.

Et quand il n’essaie pas de nous rattraper sur les décennies intermédiaires de l’histoire de la Fédération depuis Nemesis, il lance des séquences d’action qui semblent exister principalement pour empêcher le public de s’ennuyer trop. Cette action entoure principalement Dahj (Isa Briones), pour qui l’épisode renonce au développement du personnage au profit de lui donner des chances de frapper les fesses des soldats à l’allure futuriste. Elle est essentielle au voyage de Picard dans ce premier épisode et au-delà, et c’est dommage que nous passions plus de temps à la regarder pleurer sur les gens qu’à apprendre quoi que ce soit de significatif à son sujet. D’autres personnages, comme les deux serviteurs romuliens de Picard qui ont clairement une forte affinité pour lui, n’ont pratiquement aucun développement. L’épisode donne un aperçu de ce qui semble être des détails très significatifs sur leur histoire avec Picard, mais leur livraison en un clin d’œil et vous allez le manquer leur donne plus l’impression d’être des joueurs d’arrière-plan que des joueurs significatifs de sa vie.

Mais il y a aussi des moments inspirés dans le premier épisode, et Star Trek: Picard a évidemment beaucoup d’amour pour la série et les personnages qui l’ont précédé. “Remembrance” excelle dans la création d’une version de Star Trek qui donne l’impression d’avoir plus à dire sur le monde réel que sur la série du passé. Ce 24ème siècle est une feuille parfaite pour l’une des plus grandes créations de Roddenberry dans Jean-Luc Picard. Bien que le premier épisode de Star Trek: Picard ne soit pas parfait, c’est la configuration d’une histoire qui a beaucoup d’idées intéressantes au-delà de la préoccupation de Star Trek avec la science-fiction ou les idéaux utopiques, et cela suggère beaucoup de potentiel. C’est formidable d’avoir le capitaine Picard de retour – et de plus, c’est formidable de le voir se battre pour vivre dans un monde qui ressemble plus au nôtre, dans l’espoir de le rapprocher de ce que Star Trek a toujours imaginé.

